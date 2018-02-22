Yılmaz Vural: Sıkıntıdayız, dikkatli olmak zorundayız
Giresunspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural , Elazığspor'a 2-1 yenildikleri maçı değerlendirdi. Vural, "Sıkıntıdayız" dedi.
Basın toplantısında konuşan Vural, “İki eşit puana sahip takım. Kazanan çok şey kazanacaktı. Nitekim Elazığ kazandı onları kutluyorum. İkinci yarıya iyi başladılar. Bizde kayıplar silsilesi devam ediyor maalesef. İlk yarı çok önemli pozisyonlarımız var. 45+’da kalemizde gol gördük. İkinci devre oyun farklı konuma geldi. Yaptığımız oyuncu değişikleri sonuç vermedi ve eksik kaldık. Hakem karar yanlışı yaptıysa üzülürüm. Sıkıntıdayız. İkinci devre maç kazanamayan takım konumundayız. Aşağısı çok daraldı. Gözüken o ki kimin play-offa kalacağı muamma. Aşağısı da karışık. Biz dikkatli olmak zorundayız. Zor bir deplasmana gideceğiz. Milli maç arasına kadar kayıpsız giren takımlar avantaj sağlarlar. İnşallah biz de puan toplayan takımlardan oluruz” ifadelerini kullandı.
AJANSSPOR
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