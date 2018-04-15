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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriYılmaz Vural: Rakibin gururunu kırmanın anlamı yok
GeriFutbol Yılmaz Vural: Rakibin gururunu kırmanın anlamı yok
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Futbol
15.04.2018 - 16:29, Son Güncelleme:

Yılmaz Vural: Rakibin gururunu kırmanın anlamı yok

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Yılmaz Vural: Rakibin gururunu kırmanın anlamı yok

Eskişehirspor'un Samsunspor'u yenmesiyle ilk galibiyetini elde eden Yılmaz Vural, "Bundan sonrasıyla ilgili en azından biz hiç kaybetmezsek ikili averajla ligde kalırız. Umarım artık biz bundan sonraki maçlarda, ikili averajın çok önemli olduğu bu olayda, şu anda biz bir adım öndeyiz" dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 31. haftasında Eskişehirspor, evinde Samsunspor’u 5-0 yenerek puanını 34’e yükselterek 14’üncü sıraya yükseldi. Küme düşme potasını yakından ilgilendiren maçta 3 puan alan Eskişehirspor, rakiplerinin de puan kaybetmesiyle rahat bir nefes aldı.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Eskişehirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, “5 maçlık dilimde, malum bir maç kaybettik. Ve sonrasında bu çok önemliydi. Rakibimiz önümüzdeki hafta Denizli ile oynuyor biz Antep'e gidiyoruz. Dolayısıyla bu maç çok önemliydi. Şimdi 3 takım 34 puan oldu. Biz ikisinden ikili avantaj olarak iyi olduk. Bundan sonrasıyla ilgili en azından biz hiç kaybetmezsek ikili averajla ligde kalırız. Yani bir imkan yakaladık. Umarım artık biz bundan sonraki maçlarda, ikili averajın çok önemli olduğu bu olayda, şu anda biz bir adım öndeyiz. Bu demektir ki; Eskişehirspor takımı bundan sonra oynayacağı 3 maçı kazanırsa şu an ligde kalmış olabilir. Yani öyle bir küçük avantajımız var. Bunu kaybetmemiz için bu maç çok önemliydi, hem sonucu anlamında ortaya koyduğumuz oyun anlamında hem taraftarımızla olan ilişkimiz anlamında... Bakın çok güzel atmosfer çıktı ortaya. Maç kazanılır ama bu öyle bir kazanç oldu ki, çünkü bizimle aynı sorunu yaşayan rakibimizi hakikaten çok zora soktuk. Hakikaten ben çocuklara ikinci devre hala atak yapmaları düşüncesiyle aynı tarzda oynatsaydım farklı bir sonuç olurdu. İstemedim onu. Çünkü karşımızdaki rakibi de düşünmek lazım. Onun da çok önemli maçı var, onurunu gururunu kırmanın bir anlamı yok. Hepimiz aynı duruma düşeriz, empati yaparız. Çocuklarımızla konuştum belki ikinci devre biraz geri çekilip oyunu tercih ettik, rakip bize gelsin istedik” şeklinde konuştu.

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