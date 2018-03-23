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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerYılmaz Vural kimdir? Nereli, kaç yaşında?
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Spor Arena
23.03.2018 - 14:15, Son Güncelleme:

Yılmaz Vural kimdir? Nereli, kaç yaşında?

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Yılmaz Vural kimdir? Nereli, kaç yaşında?

Yönettiği takımlar, futbolcular ile girdiği diyaloglar ve basına yaptığı açıklamalar ile gündeme gelen teknik direktör Yılmaz Vural, futbol camiasının en çok tanınan isimlerinden biri. Vatandaşlar ise Yılmaz Vural'ın kim olduğunu, kariyerini, yaşını ve nereli olduğunu merak edip sorguluyor. Peki, Yılmaz Vural kimdir? Yılmaz Vural nereli ve kaç yaşında?

Çok sayıda takım çalıştırmasıyla bilinen spor dünyasının sempatik ismi Yılmaz Vural'ın adı sık sık medyada yer alan haberlerden sonra gündem oluyor. Yılmaz Vural hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler ve vatandaşlar ise sevilen isim hakkında araştırma yapıyor. İşte futbol adamı Yılmaz Vural hakkında merak edilenler...

YILMAZ VURAL KİMDİR?

1953 yılında Sakarya'da dünyaya gelen Yılmaz Vural ilk, orta ve lise eğitimini Sakarya'da tamamlamıştır. 1975 yılında girdiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisini 1979 yılında iyi” not ortalaması ile bitiren Yılmaz Vural, aynı katıldığı Futbol Uzmanlığı sınavını başarı ile geçmiştir. Yüksek lisans eğitimini, Almanya’daki Deutsche Sporthochschule Köln’ün “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği” bölümünde 2010 yılında tamamlamıştır. Yılmaz Vural aynı zamanda 3 çocuk babasıdır.

FUTBOL KARİYERİ

1970-1974 yılları arasında amatör futbolcu olarak top koşturan Yılmaz Vural, 1974-1975 sezonunda 2. Lig ekibi Sivasspor'da profesyonel futbol kariyerine başladı. Sonrasında 3. Lig kulüplerinden Tekirdağspor ve Hacettepe'de forma giydi. 1978-1979 sezonunun sonunda 3. Lig'de forma giydiği Ankara Demirspor'da profesyonel futbol kariyerine nokta koyup antrenörlüğe başladı.

1980 yılında Almanya'ya giden Yılmaz Vural burada yaşadığı süre boyunca antrenörlük eğitimi almıştır. Almanya'nın çeşitli eyaletlerinde eğitim alan Yılmaz Vural iyi derecede Almanca bilmektedir. Uzun süre eğitimini aldığı futbol antrenörlüğü mesleğini yıllardır sürdüren Yılmaz Vural birçok takımı çalıştırmış ve başarılı işlere imza atmıştır.

Yılmaz Vural bugüne kadar toplam 28 kulüpte teknik direktör olarak görev almıştır. Kariyeri boyunca şu ana kadar 733 maça çıkan Yılmaz Vural, bu maçların 282'inden galip olarak ayrılmış, 280 kez mağlup olmuştur, 171 müsabak ise beraberlik ile sonuçlanmıştır.

YÖNETTİĞİ TAKIMLAR

Mesleki kariyeri boyunca gerek Türkiye gerek Almanya'da çok sayıda futbol takımı için görev yapan Yılmaz Vural 1986 yılından beri şu ekiplerde teknik direktör olarak vazife icra etmiştir;

1986 - 1987 Malatyaspor 1.Lig / 1987 - 1988 Malatyaspor 1.Lig / 1988 - 1989 Antalyaspor 2.Lig / 1989 - 1990 Samsunspor 1.Lig / 1989 - 1990 Bursaspor 1.Lig / 1990 - 1991 Karşıyakaspor 1.Lig / 1990 - 1991 Adanaspor 1.Lig / 1991 - 1992 Bursaspor 1.Lig / 1992 - 1993 Bursaspor 1.Lig / 1993 - 1994 Gaziantepspor 1.Lig / 1994 - 1995 Eskişehirspor 2.Lig (1.Lige Yükselme) / 1995 - 1996 Eskişehirspor 1.Lig / 1995 - 1996 Sarıyerspor 2.Lig (1.Lige Yükselme) / 1996 - 1997 Sarıyerspor 1.Lig / 1996 - 1997 Trabzonspor 1.Lig / 1997 - 1998 Trabzonspor 1.Lig / 1997 - 1998 Gençlerbirliğispor 1.Lig / 1998 - 1999 Kombassan Konyaspor 2.Lig / 1998 - 1999 Çanakkale Dardanelspor1.Lig / 1999 - 2000 Bursaspor 1.Lig 2000 - 2001 Denizlispor 1.Lig / 2001 - 2002 Diyarbakırspor 1.Lig / 2002 - 2003 Adanaspor A.Ş 1.Süper Lig / 2003 - 2004 Adanaspor A.Ş 1.Süper Lig / 2003 - 2004 Çaykur Rizespor 1.Süper Lig / 2004 - 2005 MKE Ankaragücü 1.Süper Lig 2005 - 2006 Antalyaspor A.Ş 2.Lig A Kat. (Turkcell Süper Ligine Yükselme) / 2006 - 2007 Antalyaspor A.Ş Turkcell Süper Lig / 2007 - 2008 Vestel Manisaspor Turkcell Süper Lig / 2008 - 2009 Kocaelispor Turkcell Süper Lig / 2009 - 2010 Kasımpaşa Turkcell Süper Lig / 2010 – 2011 Konyaspor Spor Toto Süper Lig / 2012 - 2012 Sakaryaspor Bank Asya 1. Lig / 2012 - 2013 Sanica Boru Elazığspor Spor Toto Süper Lig / 2014 - 2014 Mersin İdmanyurdu PTT 1. Lig / 2014 -2015 Osmanlıspor FK PTT 1. Lig 7 / 2015 - Karabükspor / 2015 - Gençlerbirliği / 2016 - Adana Demirspor / 2017 - Göztepe / 2017 Boluspor

BAŞARILARI

2 kez TSYD Kupası

1987 - 1988 Malatyaspor (MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği)

1989 - 1990 Samsunspor (MKE Ankaragücü, Zeytinburnu, Akçaabat Sebatspor)

2 kez ASGD Kupası

1992 - 1993 Bursaspor (Kocaelispor, Bakırköyspor)

1997 - 1998 Trabzonspor (Bursaspor, Gaziantepspor)

2 kez Türkiye Kupası Çeyrek Final

1992 - 1993 Bursaspor

2003 - 2004 Çaykur Rizespor

3 kez Türkiye Kupası Yarı Final

1986 - 1987 Malatyaspor

1989 - 1990 Bursaspor

1999 - 2000 Bursaspor

2 kez Türkiye Kupası Final

1991 - 1992 Bursaspor

1997 - 1998 Trabzonspor

3 kez Başbakanlık Kupası

1991 - 1992 Bursaspor

1995 - 1996 Trabzonspor

1996 - 1997 Trabzonspor

UEFA Kupasına katılma

12.08.1997 Trabzonspor (Trabzonspor - Dundee United: 1 - 0)

26.08.1997 Trabzonspor (Dundee United - Trabzonspor: 1 - 1)

16.09.1997 Trabzonspor (Trabzonspor - VFL Bochum: 2 - 1)

30.09.1997 Trabzonspor (VFL Bochum - Trabzonspor: 5 - 3)

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