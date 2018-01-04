« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri>Yılmaz Vural kimdir aslen nereli?

Yılmaz Vural kimdir aslen nereli?

Yılmaz Vural, yönettiği takımlar ve gündemde yer alan polemikleri ile merakla araştırılan isimler arasında yer alıyor. Peki, transfer dönemlerinde ve futbol yorumculuğu yaptığı anlarda popüler isimler arasında yer alan Yılmaz Vural kimdir ve aslen nerelidir? İşte, ünlü isim hakkında detaylı bilgiler

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Yılmaz Vural, 1 Ocak 1953 tarihinde Adapazarı'nda dünyaya gelmiştir. 1960 yılında yılında başladığı eğitim hayatını 1974 yılına kadar Adapazarı'nda sürdüren Yılmaz Vural, lisans eğitimini almak için memleketinden çıkmış ve Ankara'nın yolunu tutmuştur. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisini 1975-1979 tarihleri arasında tamamlayan ünlü futbol adamı, Futbol İhtisas bölümünü ise pekiyi notu ile tamamlayarak dikkat çekmiştir.

13 Aralık 1979 tarihinde tarihinde ise Futbol Uzmanlığı sınavını başarı ile tamamlamıştır.
20.04.1980 Yüksek Lisans Eğitimi ve Futbol Antrenörlüğü için Almanya’ya gitmiştir.
19.02.1982 Köln Üniversitesinde Almanca Dil Kursu - Almanya
08.04.1982 Köln Spor Akademisine Giriş Sınavı - Almanya
4.10.1983 Türkiye Futbol Federasyonu - B Lisansı Futbol Antrenörlüğü
18.10.1983 Futbol Monitör Lisansı - Orta Ren - Futbol Federasyonu - Spor Okulu Hennef - Bonn ( Klaus Röllgen)
28.09.1983 Futbol Antrenörü B Lisans - Orta Ren Futbol Federasyonu - Spor Okulu Hennef - Bonn (Klaus Röllgen)
23.05.1986 Futbol Antrenörü A Lisansı - Alman Futbol Federasyonu - Spor Okulu Kaiserau - Kamen (Holger Osieck ve Detlef Brügemann)
22.06.1987 Türkiye Futbol Federasyonu - A Lisansı Futbol Antrenörlüğü (Teknik Direktör)
08.07.1992 Futbol Teknik Direktörlük Lisansı - Alman Futbol - Federasyonu - Köln Spor Akademisi - DSHS - Köln (Gero Bisanz)
31.12.2005 UEFA PRO LİSANS - Lisans N L92018 Alman Futbol Federasyonu (DFB)
21.09.1993 Köln Spor Akademisini ”iyi” not ortalaması ile ve Futbol İhtisas bölümünü Gunnar GERİSCH, Erich RUTEMÖLLER ve Jürgen TRİTSCHOK eşliğinde “pekiyi” notu ile bitirmiştir – Almanya

1970-1974 yılları arasında amatör futbolcu olarak top koşturan Yılmaz Vural, 1974-1975 sezonunda 2. Lig ekibi Sivasspor'da profesyonel futbol kariyerine başladı. Sonrasında 3. Lig kulüplerinden Tekirdağspor ve Hacettepe'de forma giydi. 1978-1979 sezonununun sonunda 3. Lig'de forma giydiği Ankara Demirspor'da profesyonel futbol kariyerine nokta koyup antrenörlüğe başladı.

YÖNETTİĞİ TAKIMLAR HANGİLERİ?

1986-1988Malatyaspor
1988-1989Antalyaspor
1989Samsunspor
1989-1990Bursaspor
1990-1991Karşıyaka
1991Adanaspor
1991-1993Bursaspor
1993-1994Gaziantepspor
1995-1996Eskişehirspor
1996-1997Sarıyer
1997Trabzonspor
1997-1998Gençlerbirliği
1998-1999Konyaspor
1999Çanakkale Dardanelspor
1999-2000Bursaspor
2000-2001Denizlispor
2001-2002Diyarbakırspor
2003-2004Adanaspor
2004Çaykur Rizespor
2005MKE Ankaragücü
2005-2007Antalyaspor
2008Manisaspor
2008-2009Kocaelispor
2009-2011Kasımpaşa
2011Konyaspor
2012Sakaryaspor
2012-2013Elazığspor
2014Mersin İdman Yurdu
2014Osmanlıspor
2015Kardemir Karabükspor
2015Gençlerbirliği
2016Adana Demirspor
2017Göztepe
2017-Boluspor
yılmaz vural kimdiryılmaz vural kaç yaşındayılmaz vural nereli

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ