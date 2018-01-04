Yılmaz Vural kimdir aslen nereli?

Yılmaz Vural, 1 Ocak 1953 tarihinde Adapazarı'nda dünyaya gelmiştir. 1960 yılında yılında başladığı eğitim hayatını 1974 yılına kadar Adapazarı'nda sürdüren Yılmaz Vural, lisans eğitimini almak için memleketinden çıkmış ve Ankara'nın yolunu tutmuştur. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisini 1975-1979 tarihleri arasında tamamlayan ünlü futbol adamı, Futbol İhtisas bölümünü ise pekiyi notu ile tamamlayarak dikkat çekmiştir.

13 Aralık 1979 tarihinde tarihinde ise Futbol Uzmanlığı sınavını başarı ile tamamlamıştır.

20.04.1980 Yüksek Lisans Eğitimi ve Futbol Antrenörlüğü için Almanya’ya gitmiştir.

19.02.1982 Köln Üniversitesinde Almanca Dil Kursu - Almanya

08.04.1982 Köln Spor Akademisine Giriş Sınavı - Almanya

4.10.1983 Türkiye Futbol Federasyonu - B Lisansı Futbol Antrenörlüğü

18.10.1983 Futbol Monitör Lisansı - Orta Ren - Futbol Federasyonu - Spor Okulu Hennef - Bonn ( Klaus Röllgen)

28.09.1983 Futbol Antrenörü B Lisans - Orta Ren Futbol Federasyonu - Spor Okulu Hennef - Bonn (Klaus Röllgen)

23.05.1986 Futbol Antrenörü A Lisansı - Alman Futbol Federasyonu - Spor Okulu Kaiserau - Kamen (Holger Osieck ve Detlef Brügemann)

22.06.1987 Türkiye Futbol Federasyonu - A Lisansı Futbol Antrenörlüğü (Teknik Direktör)

08.07.1992 Futbol Teknik Direktörlük Lisansı - Alman Futbol - Federasyonu - Köln Spor Akademisi - DSHS - Köln (Gero Bisanz)

31.12.2005 UEFA PRO LİSANS - Lisans N L92018 Alman Futbol Federasyonu (DFB)

21.09.1993 Köln Spor Akademisini ”iyi” not ortalaması ile ve Futbol İhtisas bölümünü Gunnar GERİSCH, Erich RUTEMÖLLER ve Jürgen TRİTSCHOK eşliğinde “pekiyi” notu ile bitirmiştir – Almanya

1970-1974 yılları arasında amatör futbolcu olarak top koşturan Yılmaz Vural, 1974-1975 sezonunda 2. Lig ekibi Sivasspor'da profesyonel futbol kariyerine başladı. Sonrasında 3. Lig kulüplerinden Tekirdağspor ve Hacettepe'de forma giydi. 1978-1979 sezonununun sonunda 3. Lig'de forma giydiği Ankara Demirspor'da profesyonel futbol kariyerine nokta koyup antrenörlüğe başladı.

YÖNETTİĞİ TAKIMLAR HANGİLERİ?