Yılmaz Vural isyan etti! 'İçine ettik...'

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
DHA
21.04.2018 - 19:14, Son Güncelleme:

Yılmaz Vural isyan etti! 'İçine ettik...'

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Yılmaz Vural isyan etti! 'İçine ettik...'

Eskişehirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, son olayları değerlendirirken çarpıcı açıklamalar yaptı.

Spor Toto 1'inci Lig'in 32’nci haftasında deplasmanda Gaziantepspor'u 4-1 yenen Eskişehirspor'un hocası Yılmaz Vural, " “Bu ülke futbolunu yöneten birileri var. Bundan sorumlular kimlerse bu duruma müdahale etmeleri gerekir" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SESLENDİ...
Gaziantepspor'un maddi sıkıntılar içinde olduğunu ifade eden Vural, "Biz burada bu pratiği yaşayanlar olarak içimiz burkuldu. Maça çıkarken rakip çocuklar suyumuz yok su verir misiniz diyor. Bu şartlarda futbol oynanmaz. Türkiye Futbol Ligi'nin 8 buçuk milyar borcu var. Dört büyük takımımızın 6 buçuk milyar borcu var. Şampiyon olsanız ne olur? Türk futbolunun hep birlikte içine ettik. Bu nasıl büyük kulüp olmak bu? Nasıl yönetmek? Sayın Cumhurbaşkanımızdan rica ediyorum Allah aşkına bu duruma müdahale edin, Türk futboluna elinizi koyun. Futbola siyaset gelmesin diye hep uğraşıyoruz. Siyasetsiz de bu işi yapamıyoruz. Nolur gelin yumruğunuzu vurun düzelsin Türk futbolu. Türkiye'nin bin tane sorunu var bir de futbol sorunu yaşamayalım" diye konuştu.

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