İşte Yılmaz Vural'ın açıklamaları;

İstiyoruz ki başarılı olsun. Ozan Fenerbahçe'de gelişeceğine geriledi. Sırf koşan, mücadele eden ve çok yanlış yapan bir insana dönüştü. Son maçta çok hoşuma gitti performansı. Daha istekli, arzulu ve hücuma deste kveren bir Ozan vardı. Fenerbahçe böyle giderse toparlar. Bu derbi bütün takımları ilgilendiriyor. Çünkü Galatasaray'ı durduran yok. Bu derbide stat kaç kişi alıyorsa full olacaktır. Futbol dolu tribünlere oynamalı. Biz de başarıya endeksli statlar doluyor.

'GALATASARAY ÖNDE'

Galatasaray bu konuda herkesin önünde. Seyirci takımını destekliyor,inanıyor ve yapılanlardan memnun. Beşiktaş'ta çok iyi durumda. Beşiktaş takımında hafif bir geçen sezonun yorgunluğu var temposu düşmüş. Bu Beşiktaş ama neler yapabileceğini istediğinde gördük. Çok dirençli bir Fenerbahçe var.

YANAL VE ÇALIMBAY YORUMU

Ersun hocama geçmiş olsun diyorum. Çok şık olmadı ayrılışı... Bu konuları oturup konuşarak halledilmeli. Rıza Çalımbay da Antalyaspor'dan hiç hak etmediği şekilde ayrıldı. Galatasaray takımı geçen gün 11 yabancı ile oynadı. Hocası da yabancı. 30 yaşından sonra yabancı dili öğrenmek konuşmak çok kolay olmuyor. What is your name? ile olmuyor bu işler. Türk antrenör sayısı azaldı iyice belki ileri de yok olacak.

G.SARAY VE 11 YABANCI

Türkiye'de ilk defa Galatasaray 11 yabancı ile sahaya çıktı. Cenk Tosun çok konuşuluyor evet ama biz alt yapıdan oyuncu çıkartamıyoruz. Ciddi paralara alınıyor bu isimler. 1-2 oyuncu çıkıyor ve 4-5 takım talip oluyor. Rakamlar hiç aşağıya düşmedi. Nasri'yi duydum 7 milyon Euro... Sosa 4-5 milyon Euro fiyatlar hiç düşmedi. Türkiye bu konuda bunu iyi tartışmalı ama Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaksanız ve bu kalite ile çekişecekseniz iki ucu değnek oluyor.

'TV GELİRİ VAR AMA BAŞARI YOK'

Cenk Tosun burada yetişmedi. Almanya'da yetişti ve buraya öyle geldi. Gaziantep'te çok çalıştı. Şimdi hem Beşiktaş hem Milli Takım'ın santrforu oldu. Fenerbahçemiz, Beşiktaşımız ve Galatasarayımız bu ligin lokomotifidir. Gönül istiyor ki Beşiktaşımızın başarısını bütün ekiplerimiz başarsın. 2002'den beri hiç yokuz. Dünya sıralamasında 33. sıradayız. Televizyon geliri korkunç ama başarımız yok. Turnuvalara katılamıyoruz. Milli Takım'ın durumu ortada... Milli Takım'da yabancı hoca olması ne kadar doğru? Bu kadar kendi vatandaşının gelişime kapalı bir ülke olamaz. Bunları sürekli söylüyoruz ama gelişme olmuyor. Hiç atılım göremiyorsunuz.

'HER HOROZ KENDİ ÇÖPLÜĞÜNDE ÖTER'

Lucescu'nun yaptığını biz neden yapamıyoruz ya. Her horoz kendi çöplüğünde öter. Buranın kültürünü bilmek gerekiyor. 7-8 tane 1. Lig ekibinden teklif aldım. Süper Lig'den herhangi bir teklif gelmedi. Adım çok kulüple geçiyor ama karar aşamasında başka arkadaşlarımız tercih ediliyor.