Yılmaz Vural: "Gaziantepspor'a saygı duyuyoruz"
Spor Toto 1. Lig takımlarından Eskişehirspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, 21 Nisan Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Gaziantepspor'a saygı duyduklarını ve bu maçı ciddiye aldıklarını söyledi.
Vural, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, siyah-kırmızılı takımda Ofoedu dışında kadroda eksik futbolcunun bulunmadığını belirtti.
Bazı sakatlıkların olmasına rağmen oyuncuların kadroya girmesinde hiçbir engelin bulunmadığını ifade eden Vural, şöyle konuştu:
"Hürriyet Gücer'in kafasında 10 santimetrelik bir yarık vardı. Oyuncuma Samsunspor maçında gösterdiği fedakarlıktan dolayı teşekkür ediyorum. Semih Şentürk kadroya döndü. Bugün ve yarın çalışmalarımızı tamamlayıp, cuma günü Gaziantep'e gideceğiz. Gaziantepspor'un durumu ortada. Gaziantepli çocuklar 'Ben iyi oynayayım. Yılmaz hoca beni görsün, acaba Eskişehirspor'a gidebilir miyim' diye düşüneceklerdir. Geçmişi başarılarla dolu, şampiyonluğa oynayan takım, bugün yok olmak üzere. Gaziantepspor'a saygı duyuyoruz ve onları ciddiye alıyoruz."
Toplantıya katılan kulübün fizyoterapisti Uğur Aydın da sakatlığı bulunan Ofoedu'nun bugün kuvvet egzersizlerine başlayacağını belirterek, "Birkaç gün sonra da koşulara başlar. Ofoedu'yu Boluspor maçına yetiştirmek istiyoruz. Samsunspor maçında başına darbe alan Hürriyet Gücer'e dikiş atıldı. Şu an herhangi bir sıkıntı bulunmuyor." ifadelerini kullandı.
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