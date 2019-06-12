Yılmaz Vural: Abdullah Avcı doğru tercih
Teknik direktör Yılmaz Vural, Beşiktaş’ın Abdullah Avcı’yı takımın başına getirmesini yorumladı.
Yılmaz Vural, teknik direktör Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı'nın başına geçmesinin ardından Beşiktaş'ın Abdullah Avcı'yı takımın başına getirmesini yorumladı.
Tecrübeli teknik adam, "Abdullah Avcı doğru tercih. Başakşehir'de yaptıkları ortadadır" şeklinde konuştu. Vural, "Avcı'nın elde ettiği lig ikinciliği bence büyük bir başarıdır" dedi.
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Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın hikayesini izliyoruz...
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