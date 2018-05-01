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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fenerbahçe Manchester United
01.05.2018 - 17:22, Son Güncelleme:

Yılmaz Vural: 30 yaş grubunda tek hedef para kazanmak

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Yılmaz Vural: 30 yaş grubunda tek hedef para kazanmak

Eskişehirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, 30 yaş grubu futbolcular çalışırken sıkıntı yaşandığını söyleyerek, "Neden? Hedefleri olmuyor. Yani tek hedef para kazanmak. Bunun dışında 'ben iyi oynayayım, buradan büyük takıma gideyim, buradan milli takımlara gideyim', yani sportif bir hedef olmuyor. Hep maddi bir hedef oluyor. O açıdan da maddi hedefi siz ona sunamazsınız, o zaman performans düşüklüğü ortaya çıkıyor" dedi.

Eskişehir'de Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İl Temsilciliği'nde basın toplantısı düzenleyen Yılmaz Vural, Eskişehirspor'un ligin en fazla gol atan ikinci, aynı zamanda da en fazla gol yiyen üçüncü takımı olduğunu söyledi. Eskişehirspor'un yerinin Süper Lig olduğunu ifade eden Vural, bu haftaki Adanaspor maçında hedeflerinin 3 puan olduğunu belirtti.

'HEM ÜZDÜM HEM SEVİNDİRDİM'
Yılmaz Vural bir gazetecinin, "2 yıldır Eskişehirspor'un kaderisiniz. Geçen sene Göztepe maçında son dakikalarda yaptığınız değişikliklerle bizi Süper Lig'den ettiniz, bu sene Boluspor maçında son 10 dakikada yaptığınız değişikliklerle Eskişehirspor'un ligde kalmasını sağladınız. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Ben kendimi nasıl değerlendireyim? Hem üzdüm sizi hem sevindirdim. Şaka bir yana profesyonel lig böyle. Olduğunuz camianın neferi oluyorsunuz. Şu anda benden daha iyi Eskişehirsporlu kimse olamaz yani. Ben gittiğim camiaya hizmet ederken o kentin bireyi gibi kendimi hissediyorum. Çünkü böyle olursa daha samimi çalışıyorsunuz" diye konuştu.

HÜRRİYET'E ÖVGÜ
Eskişehirspor'un ligde kalmasında takımın 37 yaşındaki kaptanı Hürriyet'in büyük katkısının olduğunu söyleyen Yılmaz Vural, "Bu kardeşimiz 37 yaşında ama sanki 17 yaşında gibi maşallah. Hürriyet, inanın bu takımın kalmasındaki en önemli faktörlerden bir tanesi. Takıma iç dinamiğin oluşturması, kafasına tekme yiyor tekrar kafasını sokuyor. Bu kadar içten, samimi bir insan, hani biz yıllardan beri binlerce oyuncuyla çalışıyoruz, inanın bunlardan bir tanesi de Hürriyet oldu. Yani ben kaptana buradan teşekkür etmek isterim" dedi.

'HEP MADDİ HEDEF OLUYOR'
Süper Ligde yer bulamayan futbolcuların 1'inci Lig'de oynadıklarını, bunlar arasında 30 yaş grubu futbolcuların da olduğunu ifade eden Vural şöyle konuştu:
"Mevcut kadro ile önümüzdeki yıl ne yapabiliriz? Burada 31 kişilik bir kadromuz var. Bizim 6-7 tane 30 yaş grubu oyuncumuz var. Türkiye liginde şöyle bir durum oluştu. Süper Lig'de oynayamayan veya yer bulamayan oyuncuların aşağı indiği bir lig olduk biz. Bundan önceki takımda 30 yaş altı oyuncu yoktu nerdeyse. Hepsi 30 yaş üstüydü. Çünkü Türkiye'de oyuncu yetişmediği için bu kardeşlerimize biz de müracaat etmek zorunda kalıyoruz. Ama malum, bu yaş grubu ile çalışırken sıkıntı yaşıyorsunuz. Neden? Hedefleri olmuyor. Yani tek hedef para kazanmak. Bunun dışında 'ben iyi oynayayım, buradan büyük takıma gideyim, buradan milli takımlara gideyim', yani sportif bir hedef olmuyor. Hep maddi bir hedef oluyor. O açıdan da maddi hedefi siz ona sunamazsınız o zaman performans düşüklüğü ortaya çıkıyor."

'ESKİŞEHİRSPOR'DA KALMAYI İSTERİM'
Bir gazetecinin 'Yılmaz Vural Eskişehirspor'da kalmak istiyor mu'? sorusu üzerine de Vural, "Tabii ki. Niye istemeyeyim? Ama şöyle bir şey var. Sayın başkanımın alacağı karar, yönetim kurulumuzun alacağı karar. Bu işin etik boyutu şudur. Bir yönetim kurulu devam etmiyorsa onun getirdiği teknik adamın da ayrılması gerekir. İşin raconu budur. Gönül ister ki ben bu yönetimle sorunları çözülmüş ve yeniden bu takımı Süper Lig'e çıkarmak adına bir kadro imkanı yaratmış bir yönetim varsa burada seve seve, gurur duyarım burada olmaktan. Biz bu takımı önümüzdeki yıl şampiyonluğa oynatabileceksek, burası keyifli çalışabilecek bir yer. Burada olmak çok isterim. Nasip olur inşallah" diye konuştu.

'İÇİMDEN GELDİĞİ GİBİ DAVRANIYORUM'
Yılmaz Vural, Boluspor maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadığının belirtilmesi üzerine de, "Yaşlandık artık. Tabi etkileniyoruz. Ben öyleyim. İçimden geldiği gibi davranıyorum. Tutamıyorsunuz kendinizi. Hakikaten geldiğimiz günden beri sabah 8'de kalkıp gece 3'lerde yatıyoruz. Çok yoğun. Çünkü önemli bir görev üstlenmişsiniz" dedi.
Basın toplantısının sonunda TSYD Eskişehir İl Temsilcisi Sadi Seda, Yılmaz Vural'a Boluspor maçı sonrasında çekilmiş olan bir fotoğrafını hediye etti.

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