Yıllık bütçeleri Neymar'ın 16 günlük maaşı kadar!
Futbol tarihinin belki de gördüğü en acımasız eşleşmesinde, Fransa Ligue 1 şampiyonu PSG ile Fransa'nın Ulusal (3. lig) Lig'inde kümede kalma savaşı veren Les Herbiers, Fransa Kupası finalinde karşı karşıya gelecek.
Les Herbiers
- Son 16 eşleşmesinde, Auxerre (Ligue 2) deplasmanında 3-0 kazanmışlardı.
- Çeyrek finalde Lens (Ligue 2) engelini penaltılarla geçtiler.
- Yarı finalde, kendi liglerindeki (Ulusal Lig) Chambly engelini 2-0 geçip adlarını finale yazdırdılar.
- Yıllık bütçeleri 2 milyon Euro! (= Neymar'ın 16 günlük maaşı)
- 1996 yılında Nimes, 2001 yılında Amiens, 2012 yılında Quevilly, Ulusal (3. lig) Lig temsilcileri olarak, finale kadar çıkmayı başarmış, ama kupaya uzanamamışlardı.
- Final için kendilerine ayrılan 15,000 kişilik biletlerin tamamı tükendi. (ilçede, son yapılan nüfus sayımına göre 15,933 kişi yaşıyor)
Paris St Germain
- Neymar ve Marco Verratti sakat.
- Finale çıkana kadar oynadıkları 5 maçta 20 gol attılar.
- Bu maça iddaa "3 handikap" açtı. PSG kazanır oranını 1,70'ten almak isteyenler, PSG'nin en az 4 farkla maçı kazanmasını bekleyecek.
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