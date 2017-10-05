Yıllar sonra gelen itiraf! O anı anlattı...

Tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli, Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde Galatasaray ile oynanan derbi maçında polis memurunun kendisine gelerek taktik verdiği o unutulmaz anları anlattı.

TRT Spor’da yorumculuk yapan Mustafa Denizli, polis memuruyla yaşadığı o ilginç anla ilgili konuştu.

Mustafa Denizli’nin Fenerbahçe’yi çalıştırdığı dönemde bir polis memurunun yedek kulübesine gelerek taktik vermesi Türk futbolunun unutulmaz anlarından biridir.

Polis memurunun kendisine “Hocam Ali Güneş’i çıkar da Baliç’i al” dediği anlar ile ilgili Denizli yıllar sonra şöyle konuştu;

“Hocam Ali Güneş diyor polis kardeşimiz o maçta. Ben güvenlikçi sandım. Döndüm bir şey söyleyeceğim, karşımda kamera var. Üç değiştirme yapmıştık, onu görmemiş. Şunu çıkar da demiyor. Şu çıksın diyor, bu girsin diyor.”