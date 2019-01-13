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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
13.01.2019 - 14:12, Son Güncelleme:

Yılın transferini yaptı! F.Bahçe...

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Yılın transferini yaptı! F.Bahçe...

Fenerbahçe ikinci yarıya bambaşka bir şekilde hazırlanıyor...

Fenerbahçe'nin Antalya Belek'te yaptığı kampa Nabil Dirar damgasını vurdu ve adeta "Yılın yeni transferi" etkisi yaptı. Sezonun ilk yarısının neredeyse tamamını Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Ozan Tufan'la birlikte Dereağzı'nda geçiren Faslı oyuncu, Belek'teki antrenmanlarda gösterdiği performansla takımın en dikkat çeken isimlerinin başında geldi.

Yaklaşık 4 ay takımdan ayrı kalmasına rağmen Dirar'ın fiziksel değerleri teknik heyeti bile şaşırttı.

ERSUN YANAL ÖDÜLLENDİRDİ
Dayanıklılık ve koşu değerleri açısından takımın liderlerinden olan Nabil Dirar, antrenman maçları ve taktik çalışmalarda ceza sahasına gönderilen pas, dripling, yüksek hızlı koşu gibi önemli verilerde de kendine üst sıralarda yer buldu.

Dirar'ın bu performansı kampın tek hazırlık maçı olan AZ Alkmaar mücadelesinde teknik direktör Ersun Yanal tarafından ödüllendirildi.

JESTE ASİSTLE KARŞILIK VERDİ
Ersun Yanal, Faslı yıldız hariç tüm futbolculara 45'er dakika süre verdi. Dirar ise sahada 90 dakika kalan tek isimdi. Hem sağ bek hem sağ kanat oynayabilen Dirar, yaptığı asistle bu ödülü karşılıksız bırakmadı.

Yanal, bu hamlesiyle kamuoyuna da "Dirar benim bu takımda vazgeçilmez isimlerimden olacak" mesajını iletti. Nabil Dirar'ın maçtan sonra hayli moralli olduğu gözlendi. (Sabah)

Yılın transferini yaptı F.Bahçe...

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