Yılın transferine imza atıyor! Usain Bolt...

Jamaikalı efsanevi atlet Usain Bolt, kariyerini geçtiğimiz yılki Dünya Atletizm Şampiyonası'yla sonlandırmıştı.
Koştuğu son yarış olan 4x100 bayrak yarışında sakatlığı sebebiyle yarışı tamamlayamayan ve atletizme trajik bir şekilde veda eden Jamaikalı atlet, Daily Express gazetesine verdiği mülakatta çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Daha önce Manchester United'da futbol oynamak istediğini sıklıkla dile getiren Bolt, önümüzdeki mart ayında Borussia Dortmund ile antrenmanlara çıkacağını söyleyerek adeta gündem yarattı.
31 yaşındaki Bolt, "Eğer Dortmund yeterince iyi olduğuma karar verirse Manchester United hayalimi gerçekleştirmek için çok daha sıkı çalışacağım." sözlerini kullandı. (Fanatik)