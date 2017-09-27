Yılın transferin bombası olacak!

Real Madrid başkanı Florentino Perez, Tottenham'ın genç yıldızı Dele Alli için gözünü kararttı. 22 yaşındaki futbolcunun menajeri ile yollarını ayırmasının altında yatan esas nedenin büyük bir kulübe transfer olmak olduğu konuşulurken, İspanyol medyası Real Madrid başkanı Florentino Perez'in Dele Alli için Tottenham'a yapmayı düşündüğü teklifi yazdı.

Haberde, Real Madrid'in Alli için Tottenham'a Hırvat yıldızı Mateo Kovacic'i önereceği yazılırken Ocak ayında bu teklifle Tottenham'ın kapısının çalınabileceği belirtildi. 23 yaşındaki Kovacic, forma giydiği dönemlerdeki etkin performansına karşın şu anda Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro ve Isco gibi yıldızların arkasında bulunuyor. Bu sebep dolasıyla Hırvat oyuncunun da teklife sıcak bakabileceği belirtildi.

Real Madrid'in Tottenham'a sunacağı teklifin Kovacic + 100 milyon euro şeklinde gerçekleşeceği kaydedildi.

Alli, kendisinin menajerlik şirketini yürüten ''Impact Sports Management'' ile yollarını ayırmış ve oyuncunun hakları için Mino Raiola ve Jorge Mendes gibi isimler sıraya girmişti. 22 yaşındaki İngiliz orta sahanın Tottenham'la olan kontratı 2022'de son bulacak.