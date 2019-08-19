Galatasaray'ı ilgilendiren yılın transfer bombası! Falcao'nun yerine...
Transferde sıcak saatler... Galatasaray'ın Radamel Falcao aşkı sürerken dış basından yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediyor.
Inter'de bu sezon kadroda düşünülmeyen Arjantinli yıldız Mauro Icardi'ye Monaco'nun talip olduğu ve Fransız kulübünün ilk ciddi adımı attığı yazıldı.
Juventus ve Napoli'nin talip olduğu Mauro Icardi için Monaco da devreye girerken Rai Sport'ta yer alan habere göre; Fransızlar, Mauro Icardi için Inter'e 65 milyon euro teklif edecek. Arjantinli futbolcuya ise yıllık 12 milyon euro değerinde 5 yıllık kontrat teklifi yapılacak.
Habere göre Inter Icardi'yi Juventus ve Napoli'ye satmak yerine Monaco'ya göndermeye sıcak bakıyor.
Monaco'da Falcao'nun ayrılığı öncesi Ben Yedder kadroya katılmıştı fakat Fransız ekibi direkt oynayacak bir santrafor daha arıyordu. Hatta Menajer Ahmet Bulut, Monaco'nun hafta içinde bir forvet ile sözleşme imzalayacağını duyurmuştu.
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