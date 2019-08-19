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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
19.08.2019 - 07:36, Son Güncelleme:

Galatasaray'ı ilgilendiren yılın transfer bombası! Falcao'nun yerine...

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Transferde sıcak saatler... Galatasaray'ın Radamel Falcao aşkı sürerken dış basından yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediyor.

Inter'de bu sezon kadroda düşünülmeyen Arjantinli yıldız Mauro Icardi'ye Monaco'nun talip olduğu ve Fransız kulübünün ilk ciddi adımı attığı yazıldı.

Juventus ve Napoli'nin talip olduğu Mauro Icardi için Monaco da devreye girerken Rai Sport'ta yer alan habere göre; Fransızlar, Mauro Icardi için Inter'e 65 milyon euro teklif edecek. Arjantinli futbolcuya ise yıllık 12 milyon euro değerinde 5 yıllık kontrat teklifi yapılacak.

Habere göre Inter Icardi'yi Juventus ve Napoli'ye satmak yerine Monaco'ya göndermeye sıcak bakıyor.

Falcao: ‘Ben artık G.Saraylıyım’
Falcao: ‘Ben artık G.Saraylıyım’

Monaco'da Falcao'nun ayrılığı öncesi Ben Yedder kadroya katılmıştı fakat Fransız ekibi direkt oynayacak bir santrafor daha arıyordu. Hatta Menajer Ahmet Bulut, Monaco'nun hafta içinde bir forvet ile sözleşme imzalayacağını duyurmuştu.

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