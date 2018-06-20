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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
20.06.2018 - 14:01, Son Güncelleme:

Yılın sürprizi! Yasin Öztekin ezeli rakibe...

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Yılın sürprizi! Yasin Öztekin ezeli rakibe...

Galatasaray ile olan sözleşmesi sona erecek Yasin Öztekin, Galatasaray'da kalma durumu ve Beşiktaş'la ilgili olarak açıklamalar yaptı. G.Saray'la görüşmelerin devam ettiğini söyleyen 31 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'la da görüştüğünü açıkladı ve "Olacağı varsa olur. Kısmet diyelim" ifadelerini kullandı.

Her fırsatta Galatasaray'ı sevdiğini ve kalmak istediğini belirten Yasin Öztekin yeni sezonda takımda devam edip etmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı. Çeşme'de ailesiyle birlikte tatil yapan yıldız oyuncu, Galatasaray'la sözleşme yenilemek için görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Yasin, "Galatasaray'la görüşmeler nasıl gidiyor yeni sözleşme için anlaştınız mı?" sorusuna, "Şu an için net bir şey yok. Menajerim görüşmeleri sürdürüyor. Ancak henüz bir anlaşma sağlayamadık. Benim ilk tercihim her zaman Galatasaray… Dört yıldır buradayım ve bir birinden önemli başarılar yaşadım. Galatasaray'da kalmak istiyorum. İnşallah yeni sezon öncesinde anlaşma sağlarız. Olmazsa yolumuza bakarız" diye cevap verdi.

BEŞİKTAŞ'I YALANLAMADI
Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş'a gideceği yönünde çıkan haberlere de açıklık getirdi. Siyah-Beyazlı kulüple ilgili çıkan bu haberleri yalanlamayan Yasin, Kartal'a da yeşil ışık yaktı. Yasin, "Evet, Beşiktaş'la ilgili çıkan haberler doğru. Var bir şeyler. Karşılıklı görüşmeler oldu. Her şey nasip kısmet. Olacağı varsa olur. Kısmet diyelim" ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki oyuncu geride bıraktığımız sezon 21 maçta, 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. (Güneş)

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