Yılın sorumluluk projesi Anadolu Efes'ten!

Anadolu Efes’in “Maça bilet yerine kitapla gelin” mottosuyla gerçekleştirdiği kampanyada üç yıl boyunca on bine yakın kitap toplanmıştı. Son olarak Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’ndeki Gaziantep Basketbol karşılaşmasında toplanan dört binden fazla kitap, Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı’nın desteğiyle Ağrı, Antalya, Bitlis, Çorum, Erzincan, Kocaeli, Kütahya, Tunceli ve Van’daki öğrencilerle buluşturulmuştu.

Sosyal sorumluluk projeleri ile toplumsal farkındalık yaratan ve son olarak Turkish Airlines Euroleague tarafından 2017 One Team Ödülleri’ne aday gösterilen Anadolu Efes, bir başka sosyal sorumluluk projesi ile çok önemli bir ödülün sahibi oldu.

Aydın Üniversitesi ve N90 Sport tarafından ilk kez gerçekleştirilen Yılın Spor Ödülleri 2017’de “Bir Kitap da Sen Getir” kampanyası ile Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi ödülüne layık görülen Anadolu Efes’in ödülünü, Anadolu Efes Spor Kulübü Pazarlama ve Kurumsal İlişkiler Müdürü Gökçe Dayı aldı.

İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Halit Aydın Kampüsü’nde 20 Aralık Çarşamba günü düzenlenen Ödül Töreni’nde pek çok sporcu, teknik adam, taraftar, eğitimci, yönetici, hakem ve medya mensubu, öğrencilerin oyları doğrultusunda kazandıkları ödüllerini aldı.

İLKÖĞRETİM SEVİYESİNDEKİ KİTAPLAR TOPLANIYOR

Üç yıldır düzenlenen Bir Kitap da Sen Getir kampanyasında, basketbolseverler maç bileti almak yerine salona kitap ile gelerek Anadolu Efes’in Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’ndeki maçını ücretsiz izleyebiliyor.

İlköğretim seviyesindeki karalanmamış, boyanmamış ve iyi durumda olan kitaplar, Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı’nın desteğiyle kitap ihtiyacı olan okullara ulaştırılıyor.

2017’de gerçekleştirilen kampanyada toplanan dört binden fazla kitap, kısa süre önce Ağrı – Yukarı Tavla Köyü İlkokulu, Antalya – Küçükköy Şehit Adem Yörük Ortaokulu, Bitlis – Hıdırşah İlkokulu, Çorum – Yavruturna Ortaokulu, Erzincan – Yalınca Ortaokulu, Kocaeli – Nenehatun İlkokulu, Kütahya – Şehitler Ortaokulu, Tunceli – Mareşal Fevzi Çakmak Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Van – Galatasaray İlkokulu’na teslim edilmişti.

Bir Kitap da Sen Getir kampanyası, 2017-2018 sezonunda dördüncü kez Anadolu Efes – Tofaş karşılaşmasında gerçekleştirilecek.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin ikinci yarısında oynanacak maçın tarihi Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından önümüzdeki günlerde açıklanırken, Anadolu Efes bu kampanya ile bir kez daha öğrencilerin ihtiyaç duydukları eserlerle buluşmasını sağlayacak.

Zirvenin beklenmedik ortakları karşı karşıya!