Yılın ilk gece koşusu başlıyor!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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HaberlerDiğer HaberleriYılın ilk gece koşusu başlıyor!
Diğer Yılın ilk gece koşusu başlıyor!
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Sıradaki Haber:Wings For Life World Run’a geri sayım

Diğer
07.03.2018 - 15:02, Son Güncelleme:

Yılın ilk gece koşusu başlıyor!

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Türkiye’yi Gece Koşuları ile tanıştıran global performans spor giyim ve aksesuar markası Under Armour, karanlığın ve doğanın keyfini çıkarmak isteyenleri 24 Mart 2018 Cumartesi günü Belgrad Ormanı’na bekliyor.

İleri teknoloji kullanılarak üretilen ürünleri ve tasarımlarıyla spor tutkunlarının beğenisini kazanan Under Armour, Türkiye’yi Gece Koşuları heyecanıyla buluşturmaya devam ediyor.

Ulusal ve uluslararası spor organizasyonları düzenleyen Uzunetap ve Under Armour iş birliğiyle gerçekleşen gece koşularının altıncısına Belgrad Ormanı Neşet Suyu parkuru ev sahipliği yapıyor.

Geri sayım başladı!

Unutulmayacak bir spor deneyimi yaşatan Under Armour Gece Koşuları’nın altıncısı, 24 Mart Cumartesi günü Belgrad Ormanı’nda yapılacak. Etkinlik günü saat 18:00 itibariyle başlayacak olan kit teslimi, keyifli etkinlikler ve çekilişler ile devam edecek. Akşam saat 22.00’da başlayacak olan yarış, 6 km ve 12 km kategorilerinde gerçekleşecek.

Yarışmayı tamamlayan tüm sporculara başarı madalyası, dereceye giren yarışmacılara ise koşu sonrası düzenlenen törende kupa ve ödül olarak Under Armour’dan hediye çeki verilecek. Under Armour Gece Koşuları'nda sağlık sponsoru Acıbadem, zaman sponsoru Garmin’in yanı Zubizu da önemli destekçiler arasında yer alacak.

 

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