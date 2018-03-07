Yılın ilk gece koşusu başlıyor!
Türkiye’yi Gece Koşuları ile tanıştıran global performans spor giyim ve aksesuar markası Under Armour, karanlığın ve doğanın keyfini çıkarmak isteyenleri 24 Mart 2018 Cumartesi günü Belgrad Ormanı’na bekliyor.
İleri teknoloji kullanılarak üretilen ürünleri ve tasarımlarıyla spor tutkunlarının beğenisini kazanan Under Armour, Türkiye’yi Gece Koşuları heyecanıyla buluşturmaya devam ediyor.
Ulusal ve uluslararası spor organizasyonları düzenleyen Uzunetap ve Under Armour iş birliğiyle gerçekleşen gece koşularının altıncısına Belgrad Ormanı Neşet Suyu parkuru ev sahipliği yapıyor.
Geri sayım başladı!
Unutulmayacak bir spor deneyimi yaşatan Under Armour Gece Koşuları’nın altıncısı, 24 Mart Cumartesi günü Belgrad Ormanı’nda yapılacak. Etkinlik günü saat 18:00 itibariyle başlayacak olan kit teslimi, keyifli etkinlikler ve çekilişler ile devam edecek. Akşam saat 22.00’da başlayacak olan yarış, 6 km ve 12 km kategorilerinde gerçekleşecek.
Yarışmayı tamamlayan tüm sporculara başarı madalyası, dereceye giren yarışmacılara ise koşu sonrası düzenlenen törende kupa ve ödül olarak Under Armour’dan hediye çeki verilecek. Under Armour Gece Koşuları'nda sağlık sponsoru Acıbadem, zaman sponsoru Garmin’in yanı Zubizu da önemli destekçiler arasında yer alacak.
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