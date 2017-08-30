YILIN GOLÜ MANDZUKİC'TEN

Juventuslu Mario Mandzukic'in Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e attığı gol; UEFA resmi sitesi kullanıcıları tarafından "yılın golü" seçildi. Mandzukic, güzel bir vole vuruşuyla topu filelerle buluşturmuş ve Şampiyonlar Ligi finalinde skoru 1-1'e getiren golü kaydetmişti. Ancak Real Madrid daha sonra Casemiro, Ronaldo ve Asensio'nun golleriyle maçı 4-1 kazanarak, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuştu. UEFA sezonun golü ödülüne aday gösterilen goller arasında Moussa Sow'un Manchester United'a attığı röveşata golü de bulunuyordu.