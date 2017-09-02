Yılın futbolcusu Konyaspor'da! İmzaya geliyor...

Transferde ince eleyip, sık dokuyan A.Konyaspor, Güney Afrika pazarına girdi. Yeşil-beyazlılar, transferde bombayı patlatıp, Güney Afrika'da geçen sezon yılın futbolcusu seçilen Lebogang Manyma ile anlaştı.
Ülkesinde Cape Town City'de oynayan 26 yaşındaki 10 numara, G.Afrika'nın başkenti Cape Town'da sağlık kontrolünden geçirildi ve birkaç gün içinde imza için Konya'ya gelecek.
20 GOLE KATKI SAĞLADI
Kariyeri boyunca ilk kez yurt dışında futbol oynamaya hazırlanan Manyama, geçen sezon adeta ligin tozunu attı. Takımıyla 37 karşılaşmaya çıkan genç maestro, 14 gol, 6 asistlik performansıyla 'Yılın futbolcusu' ödülünü aldı. Manyama 10 kez de milli formayla boy gösterirken, bir de gol sevinci yaşadı.(Fotomaç)