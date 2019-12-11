Yılın Espor takımı Futbolist

Milli futbolcumuz Nuri Şahin'in de yatırımcısı olduğu Futbolist 2019 yılında; ESL PUBG Mobile Avrupa şampiyonluğu, ESL Dota 2 Türkiye Şampiyonluğu ve FIFA eClub World Cup dünya üçüncülüğü yaşamıştı. Ödülü Futbolist ekibi adına alan ve tüm espor paydaşlarına teşekkür eden Cesur Sünnetçioğlu ve Sinan Dursunoğlu, Avrupa'da benzer ödülleri hedeflediklerini vurguladı.

Son dönemde Futbolist cephesinde güzel gelişmeler arka arkaya yaşanıyor. Futbolist, Türkiye'nin en iyi NBA 2K oyuncusu Tansu Aksoy ve etrafına kurulan Türk oyuncular Sabri, Eren, Kadir, Cem ve İngiliz oyuncu Jordy’den oluşan Avrupa ekibi ile anlaştı. Yeni adı ile FIST 2K takımı, şu ana kadarki 70 galibiyet, 0 mağlubiyetlik performansıyla Avrupa sıralamasında 1. sırada bulunuyor. Avrupa kupasında çeyrek final maçında Fransız Nanterre takımını yenen Futbolist, ismini yarı finale yazdırdı. Futbolist'in yeni sporcusu Tansu Aksoy ise 13-15 Aralık tarihlerinde dünyadan yalnızca 20 oyuncunun davet edildiği NBA 2K League European Invitational turnuvasına davet edilmenin mutluluğunu yaşıyor. NBA takımlarının yaptığı uygulanın benzeri espor alanında da uygulanıyor. Oyuncularını draft eden NBA 2K takımlarından Miami Heat ve Indiana Pacers, organizasyonda Tansu'yu scout edecekler.