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'Yılın Afrikalı Oyuncusu' Salah oldu!

2017'nin en iyi Afrikalı futbolcusu ödülünü Salah kazandı! Liverpool formasıyla harika bir sezon geçiren Mısırlı yıldız, Borussia Dortmund'dan Gabonlu golcü Pierre-Emerick Aubameyang ve Liverpool'dan takım arkaşı Senegalli Sadio Mane'yi geçerek ödüle layık görüldü.

Hürriyet Haber
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Üye ülkelerden teknik direktörler ve federasyon yetkililerinin katıldığı oylamada, Senegalli takım arkadaşı Sadio Mane ve 2015'in kazananı Gabonlu Pierre-Emerick Aubameyang'ı geride bırakan Salah, kariyerinde ilk defa bu ödüle layık görüldü. Dortmund forması giyen Aubameyang üçüncü ve Mane de ikinci oldu.

İlk kez 1992'de verilen ödülü bugüne kadar 17 farklı futbolcu kazandı. Bu ödülü en fazla kazanan isimler, dörder kezle Antalyaspor'un Kamerunlu futbolcusu Samuel Eto'o ve Manchester City'nin Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Yaya Toure oldu.

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