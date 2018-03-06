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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sıradaki Haber:Ersun Yanal: Süper Lig sınıfta kaldı

Futbol
06.03.2018 - 17:08, Son Güncelleme:

Yıldızlar bu kampanyada buluştu

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Nike’ın yeni reklam filminde basketbolun efsanesi Kobe Bryant, futbolcu Edinson Cavani, basketbolcu Giannis Antetokounmpo, kısa mesafe koşucusu Ge Manqi, jimnastikçi Simone Biles, efsane koşucu Steve Prefontaine ve bilim adamı Bil Nye bir araya geldi.

Reklam filmi “Choose Go” yıllardır sorulan “Dünyanın dönüşü bir anda dursa ne olur?” sorusuna yanıt arıyor.

Bill Nye’nin ortalama bir insanın dünyayı tekrar harekete geçirmek için uygulaması gereken hareket gücünün hesaplamalarını tekrar tekrar kontrol etmesi filmin çekimini birden fazla defa ertelenmesine neden oldu. Kendisini çekmesi gereken drone’dan daha hızlı koşarak önemli sahnelerinin defalarca çekilmesine sebep olan Manqi ise hiç de ortalama olmadığını kanıtlamış oldu.

Reklam filminin çekimleri sırasında öne çıkan önemli sayılar ise reklam filmine dair ilginç bilgileri ortaya koyuyor.

İki

Gece koşabilen hamsterların gündüz gerçekleştirilen çekimlerde koşabilmesi için beş gün boyunca eğitim verildi. Çekimlerde iki adet hamster kullanıldı.

Dört

Giannis Antetokounmpo’nun reklamda yer alan sahnesi için 4 adet duvar kullanıldı. Reklamda oluklu köpükten yapılan bir çitten elde edilen duvardan geçmesi gereken Antetokounmpo, deneme duvarını yıkıp geçtikten sonra diğer üç duvarı da yerle bir etti. Böylece geriye kalan üç çekimi de başarıyla gerçekleştirdi.

Beş

Kobe Bryant’ın yüzlerce çıtçıtla tutturulmuş yandan açılır kostümlü sahnesi beş kere tekrarlandı. Çekimler arasında iki kişi kıyafetin çıtçıtlarını altı dakikada taktı.

Altı

Çekimler sırasında ekibe papyon bağlama dersi veren Bill Nye’ın sete getirdiği papyonların sayısı.

15

Edinson Cavani’nin sahnesini çekmek için bir Paris caddesi tam 15 dakika kapalı kaldı.

32

Reklam filminde Nye’ın parmaklarına geçirip dünya maketinde tur attığı 3d maket el boyaması Nike React ayakkabılarının yaratılması 32 saat sürdü.

6453

Filmin kahramanının ev numarası olan “6453” tuş takımı üzerinde N-I-K-E harflerine denk gelen sayı. Tersten okunduğunda ise efsane koşucu Steve Prefontaine’in 3:54:6 olan bir mildeki en iyi zamanını salisesine kadar gösteriyor.

Nike’tan Yeni Koşu Antrenman Programı

Nike aynı zamanda “Choose Go” filmine hayat verenlerin rol aldığı yedi adet yeni sesli rehberli koşu antrenmanı çıkarıyor. Nye, Biles, Antetokounmpo, Kevin Hart, Colleen Quigley, Evan Jager ve Mo Farah Nike’ın en iyi antrenörleriyle bir araya gelerek koşucuların gücüne güç katmak için hızlarını ve dayanıklılıklarını arttıracak rehberlik programlarıyla motivasyon ve ilham kaynağı oluyor. Bu koşu programlarına 2 Mart itibariyle Nike Run Club (NRC) uygulamasından erişebiliyor.

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