Yıldız oyuncudan şok sözler... G.Saray adımı lekelemeye çalıştı!

VIP programında Can İşbakan'ın sorularını yanıtlayan Unics Kazan'ın yıldızı Lasme, ceza sonrası yaşadığı hayalkırıklığı, Ergin Ataman'la ilişkisi ve Sinan Güler hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte açıklamaları:

"Gelişim Ligi’ndeki sezon sona erdikten sonra Avrupa’daki takımlarla görüşmeye başladım. Gelecek sezonu planlamaya başladım. Birkaç takımla görüşmeler yaptım. Hatta Türkiye’deki bazı takımlarla da görüştüm. İsimleri veremem. Ancak iyi tekliflerdi ve bunun için onlara teşekkür ederim. Bana yaklaşımları için onlara saygı duyuyorum."

'Sezon sonunda işler tersine döndü'

"Efes’le ilk yıl çok iyiydi. Efes gibi büyük bir organizasyon içerisinde çok iyi insanlarla tanıştım. Bana göre Efes, Avrupa’daki en iyi organizasyonlardan. Tepeden, aşağıya… Yönetim bölümündeki insanlar çok iyilerdi. Ligde şampiyon olamadık, kupayı kazanabildik. Ama çok mutluydum. Elbette herkes benim Galatasaray’daki yılımı hatırlıyor. Koç Ergin Ataman ile Eurocup’ı kazanmayı başardık. Benim için onun için oynamak çok iyi bir karardı. Tüm yıl boyunca harikaydı. Ne yazık ki sezon sonunda olan doping testi ile işler tersine döndü."

'Ergin Ataman'ı değiştiremezsiniz'

"Efes’te Ivkovic ile çalıştım. Ivkovic daha çok geleneksel bir koçtu. Büyük bir tecrübesi vardı. Çok saygı duyulan bir isim. Oyundaki küçük detayları onunla öğrendim. Tecrübesiyle, Avrupa’da maç kazanılması için gereken birçok küçük detayı bize gösterdi. Ataman ile daha çok özgürlük vardı. Oyununu ifade edebilmen ve onunla ilgili en çok sevdiğim, en çok saygı duyduğum şey olan; oyuncunun kendisi olmasına izin vermesi çok önemliydi. Bir birey olarak kendisi gibi, olduğu gibi davranıyor. Koç Ataman’ı değiştiremezsiniz."

"Galatasaray ile kontrat için görüştüğümüzde koç Ataman ile telefonda konuşuyorduk. Bu sezon neleri başarmak istediğimizden bahsediyorduk. Ataman’a, “Hedefimiz Eurocup’ı kazanmak öyle değil mi?” diye sorduğumu hatırlıyorum. O da, “Elbette, ana hedefimiz bu” demişti. Şampiyonluğu kazandığımız maçtan sonra Ataman ile göz göze geldik ve sezon başında konuştuğumuz şeyin bu olduğunu gözlerimizin içinde gördük. Müthiş bir histi. Sarıldık."

"Cezaya açıkçası çok şaşırmadım. Ne yaptığımı biliyordum. Bir şeyi yapıp ne olacağını bilmiyor değildim. Çok şaşırmadım. Hatta testi yaparken de sonucun ne olacağını biliyordum. En büyük hayal kırıklığım aldığım bir yıllık cezaydı. Bir yıl cezayı beklemiyordum. Bu herhangi bir şeyi etkileyen bir durum değildi. Oyuna etki eden bir şey değildi. Eğer etkileyecekse daha kötü oynamama yol açabilirdi. Benim fikrim bu. Cezaya dair bir hayal kırıklığım var."

"Aynı zamanda Galatasaray yönetimi ile ilgili de bir hayal kırıklığım var. Bir iki gün sonra, Galatasaray yönetimi medyayı kullanarak ismimi lekelemeye çalıştı. Takım için utanç kaynağı olduğumu söylediler. Bence değildim. Eğer bir şey yaptıysam o da Galatasaray bayrağını olduğundan daha yukarı taşımaktı. Ceza ile ilgili hayal kırıklığı yaşadığım iki konu buydu."

"Errick McCollum’ı durdurmayı bir tek ben bilirim. Zor, gerçekten zor. Birçok şeyi yapabilen bir oyuncu. Oyunu öğrendi. Artık sadece bir skorer değil. Nasıl pas verilmesi gerektiğini, oyunu nasıl doğru yönlendireceğini biliyor. Takımının o an neye ihtiyacı varsa onu yapıyor. Onu durdurmanın tek yolu takım olarak savunma yapmak. Bire birde onu durdurabilecek bir oyuncu bence yok."

'Sinan'ın gitmesine şaşırdım'

"Sinan Güler'in Feenrbahçe'ye transfer olmasına şaşırdım. Yalan söylemeyeceğim. Hatta ona mesaj atarak, “Emin misin?” diye sordum. Ama bu basketbol. Günün sonunda biz basketbol oyuncuları olarak kendimiz için en doğru kararı vermeliyiz. Kariyerinin bu noktasında bence iyi bir karar verdi. Ve bu sahnede yer almayı hak ediyor. Sinan, bir Euroleague oyuncusu. Bundan hiç şüphe yok. Bana göre en iyilerden biri. Çok akıllı. Hücumda ve özellikle savunmada müthiş bir efor ortaya koyuyor. Topla çok doğru kararlar veriyor. Bence Fenerbahçe için çok iyi bir kazanç olacak." (basketdergisi.com)