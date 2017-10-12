NFL'de Dallas Cowboys forması giyen 24 yaşındaki oyun kurucu Dak Prescott, kız arkadaşıyla sezon sonuna kadar ya da Cowboys'un matematiksel olarak iddiası sona erene kadar uğur getirmesi için cinsel ilişkiye girmeme kararı aldı.

NFL’de Dallas Cowboys forması giyen “quarterback” (oyun kurucu) Dak Prescott, kendisine ilginç bir totem edinmiş. ABD basınında yer alan haberlere göre 24 yaşındaki genç oyuncu yeni sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmeme kararı aldı. Prescott’ın bu kararından Cowboys’un matematiksel olarak play-off dışında kalana kadar vazgeçmeyeceği duyumlar arasında yer alırken sevgilisi Yasmine Nicole Lee’nin de oyuncunun bu kararına saygı gösterdiği öğrenildi.

Sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Amerika’nın Takımı lakaplı Cowboys, 5 maç sonunda 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle NFC Doğu grubunda üçüncü sırada yer alıyor. Cowboys ayrıca 16 takımlı NFC’de 12. sırada. Bu da demek oluyor ki Cowboys bu performansını devam ettirirse Prescott’ın orucu çok da uzun sürmeyecek.

TerezOwens adlı bir dedikodu haber sitesinde yer alan habere göre Prescott-Lee çiftine yakın bir kaynak, “Dak cinsel ilişki baskısı olmadan onu tanıma sürecinin tadını çıkarıyor” dedi. (Sözcü)