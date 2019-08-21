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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
21.08.2019 - 10:19, Son Güncelleme:

Yıldız Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası yarın başlıyor!

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Yıldız Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası yarın başlıyor!

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen şampiyonadaki ilk maçında Türkiye, yarın Yunanistan ile karşılaşacak

Yıldız Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası yarın başlıyor. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen organizasyonda 16 takım dörderli 4 grupta yer alacak. Türkiye, şampiyonada Çekya, Yunanistan ve Polonya ile D Grubu'nda mücadele edecek.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ilk maçında yarın Yunanistan ile Jane Sandanski Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabakanın başlama atışı TSİ 19.45'te yapılacak.

Milliler, 23 Ağustos Cuma günü Boris Trajkovski Spor Salonu'nda TSİ 22.00'de Polonya, 24 Ağustos Cumartesi günü ise Jane Sandanski Spor Salonu'nda TSİ 19.45'te Çekya ile karşılaşacak.

- Statü

Avrupa'dan 16 takımın yer aldığı organizasyonda şampiyon, 30 Ağustos Cuma günü belli olacak.

Gruplarda yer alan tüm takımlar son 16 turuna kalacak. Gruptaki sıralamaya göre çapraz eşleşme usulüne göre karşılaşacak takımlardan kazananlar çeyrek finale yükselecek. Kaybedenler ise klasman maçları oynayacak.

Şampiyona, 30 Ağustos'ta oynanacak final, üçüncülük maçı ve klasman mücadeleleriyle sona erecek. 

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