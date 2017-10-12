Sportif Direktör Cenk Ergün ve başkan Dursun Özbek’in kararı ile Avrupa’da gurbetçi yetenek arayışında olan G.Saray Kulübünün Scout ekibi, Tolcay Ciğerci’yi takibe aldı.

Tolga Ciğerci’nin, 22 yaşındaki kardeşi Tolcay Ciğerci sarı kırmızılı kulüp tarafından takibe alındı.

Greuther Fürth takımında forma giyen ve 10 numara pozisyonunda oynayan Tolcay Ciğerci, bu sezon Almanya 2.Liginde 4 asiste imza attı.

10 numara pozisyonunun yanı sıra merkez orta saha ve ön libero olarak da forma giyebilen Tolcay Ciğerci’nin fizik gücünün yüksek, başarılı pas yüzdesi ile ‘joker’ özelliği olan bir futbolcu olduğuna dikkat çekildi.

Türkiye U18 Milli Takımında da forma giyen Tolcay Ciğerci’yi scout ekibinin yakından takip ettiği ortaya çıktı.

Haziran 2019’a kadar Greuther Fürth Kulübü ile kontratı olan Tolcay Ciğerci’nin sezon içindeki performansı, gelişimi izlenip scout ekibinin raporu, Tudor ile Ergün’ün düşüncesine göre sezon sonu yada devre arasında bir hamle yapılma ihtimali bulunuyor.