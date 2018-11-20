Yıldız isme yol göründü! Gidiyor...
Beşiktaş'ta flaş bir ayrılık kapıda...
Beşiktaş yönetimi, bu sezon sık sık sakatlık yaşayan ve performans olarak takıma beklenen katkıyı sağlayamayan Adriano'yu 'satma' kararı aldı.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki tecrübeli sol bek siyah-beyazlılara mesaj göndererek, "Ya sözleşmemi uzatın ya da beni gönderin" dedi. Ancak teknik direktör Şenol Güneş, hazırladığı raporda Adriano'nun Ocak ayında gönderilmesine olumlu baktığını bildirdi. Yönetim, Vissel Kobe'nin sezon başında kadrosuna katmak istediği Adriano'yu devre arasında Japon ekibine satabilir. Yaşadığı adale sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Adriano, A.Gücü maçında da sahada olmayacak. (Sabah)
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