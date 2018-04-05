Yıldız isme flaş öneri... 'Sana bir kulüp bulduk, Fenerbahçe!'
Fransız basını, milli takım forması da giyen yıldızları için müthiş bir iddia ortaya attı...
Ben Arfa'nın Fenerbahçe'ye önerildiği ortaya çıktı! Fransız basını, sezon sonunda Paris Saint Germain'den ayrılacak olan yıldız oyuncu hakkında flaş bir iddiada bulundu.
2016-17 sezonu öncesinde transfer edilen ancak fazla şans bulamayan Hatem Ben Arfa hakkında PSG'nin eski sportif direktörü Patrick Kluivert'ın sözleri Fransız basınında yer aldı.
9 Haziran 2017'de görevi bırakan Hollandalı futbol adamının aradan geçen birkaç ayın ardından Ben Arfa ile konuştuğu ve yıldız oyuncuya kapıyı gösterdiği belirtildi.
"HOCAN SENİ İSTEMİYOR!
Kluivert'in Ben Arfa'ya, "Ayrılman gerekiyor çünkü teknik direktör seni artık istemiyor" dediği, Ben Arfa'nın ise, "Ama sadece 5 aydır buradayım" diye cevap verdiği kaydedildi.
Kluivert'in de bunun üzerine, "Fark etmez, ayrılmak zorundasın. Teknik direktör seni artık istemiyor. Sana bir kulüp bulduk; Fenerbahçe. Göreceksin, Türkiye Ligi iyi bir lig" şeklinde konuştuğu vurgulandı. (Ajansspor)
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