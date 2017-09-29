Yıldız isme eleştiri... Şimdi zamanı mıydı, Pique!

Tecrübeli oyuncu, İspanya’nın Dünya Kupası elemelerinde oynayacağı iki kritik maç öncesi bu açıklamaların yersiz olduğunu savundu.

Real’li futbolcu yaptığı açıklamada “Yuhalanmak gibi bir amacı yok ise, Pique’nin tweet’i yaptığı en iyi şey değildi. Elbette herkes istediğini söylemekte serbest ancak bir kaptan olarak takımdaki atmosferden sorumluyum. Pique’nin ne yaptığını bildiğine eminim ancak belki de bunun zamanlaması doğru değildi ve açıkçası bana hiç yardımcı olmadı” dedi.

İspanya Milli Takımı’nın ve Barcelona’nın formasını giyen futbolcu Gerard Pique, attığı tweet’le, yasa dışı ilan edilmesine rağmen Katalonya özerk yönetiminde 1 Ekim’de yapılmak istenen bağımsızlık referandumuna destek verdi.

İspanya Dürla Kupası elemelerinde Arnavutluk ve İsrail’le karşılaşacak. İberyalılar, Rusya vizesi almak için bu iki maçtan en az 4 puan çıkarmak zorunda.