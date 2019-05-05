Yıldız isimden sitemkar açıklama!
Beşiktaş'ın Portekizlı yıldızı Ricardo Quaresma, kaybettikleri ve tartışmalı pozisyonların olduğu Galatasaray maçının ardından konuştu.
Futbolda bazı şeylerin değişmesi gerektiğini belirten Quaresma, "Sezon bitmedi, hala devam ediyor. Hala maçlar var, rakiplerimiz birbirleriyle oynayacak, muhakkak puan kaybedeceklerdir. Tam söylemek istediğimi söylesem, Federasyon bana ciddi bir ceza uygulayabilir. Sakatlığım geçti diyebilirim, beni şu anda düşünmüyorum. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım bugün. Ayağım beni düşündürmüyor, beni başka bir şey düşündürüyor, umarım Türkiye'de bazı şeyler değişebilir." diye konuştu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle