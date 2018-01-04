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Yıldız isimden flaş itiraf... Beşiktaş'a gitmediğim için ağladım!

Yaz transfer döneminde Beşiktaş’ın ilgilendiği Thiago Maia’dan çarpıcı bir itiraf geldi.

Hürriyet Haber
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Geçtiğimiz transfer sezonunda Beşiktaş'ın ilgilendiği ancak Brezilyalı futbolcunun Lille'yi tercih ettiği Thiago Maia, “Sezon başında bir Türk takımından da teklif vardı. İlgilenmedim çünkü Lille’i tanıyordum. Benim için Fransa Ligi’nin daha iyi olacağını düşündüm. Beni isteyen Türk takımının Beşiktaş olduğunu, Fransa’da Monaco’yu yendikleri zaman hatırladığımda ağladım. O sahada ben de olabilirdim.

14 MİLYON EURO ÖDENDİ
Ben şimdi Lille’de düşmemek için oynuyorum. Beşiktaş ise Bayern ile oynayacak. Hayatta insanlar her zaman hata yapacak sanırım” dedi. Lille, Maia’yı Santos’tan 14 milyon euroya almıştı. (Akşam)

Yıldız isimden flaş itiraf... Beşiktaşa gitmediğim için ağladım

itirafTransfer Haberleri

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