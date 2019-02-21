Yıldız isim derbi öncesi sakatlandı
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ikinci maçında Zenit'e konuk olan Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, sakatlık yaşadı.
Müsabakanın ikinci yarısı oynanırken, Hasan Ali Kaldırım, sakatlık geçirdi. Bir süre saha içinde kendini deneyen milli futbolcu, 67'de oyunda çıktı.
Hasan Ali Kaldırım'ın yerine İsmail Köybaşı oyuna dahil oldu.
Hasan Ali'nin 23. haftada oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyip giymeyeceği, yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle