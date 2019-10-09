Yıldız golcüler beklentileri karşılayamadı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriYıldız golcüler beklentileri karşılayamadı
GeriFutbol Yıldız golcüler beklentileri karşılayamadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
09.10.2019 - 14:06, Son Güncelleme:

Yıldız golcüler beklentileri karşılayamadı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yıldız golcüler beklentileri karşılayamadı

Süper Lig'de "4 büyüklerde" forma giyen yıldız golcüler, beklentileri karşılayamadı.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Fenerbahçe'de Vedat Muric, Galatasaray'da Radamel Falcao, Trabzonspor'da ise Daniel Sturridge, 2019-2020 sezonuna büyük beklentilerle girdi. Ancak bu futbolcular, diğer takımlarında forma giyen mevkidaşlarının gerisinde kaldı.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, 3 lig maçında 270 dakika sahada kaldı ve 2 gol atabildi.

Fenerbahçe formasıyla sezonun ilk 2 maçında birer gol atarak iyi başlayan Muric ise sonrasındaki 5 maçta 1 kez fileleri havalandırabildi. Toplamda 630 dakika sahada kalan Kosovalı santrfor, ligde yaklaşık 200 dakikadır gol sevinci yaşayamıyor.

Galatasaray'da transferi dünya basınında da büyük yer alan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, sarı-kırmızılı formayla 3 maçta toplamda 181 dakika sahada kaldı ve 1 kez fileleri havalandırabildi. Bu gol 1-0 kazanılan Kasımpaşa maçında 3 puanı sarı-kırmızılı takıma getirdi.

Trabzonspor'un flaş transferlerinden İngiliz Daniel Sturridge, bordo-mavili formayla 3 maça çıktı. 30 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı toplam 48 dakikada gol sevinci yaşayamadı.

Jahovic gol yarışında önde

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Makedon santrforu Adis Jahovic, Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor.

Sarı-siyahlı takımın bu sezon ligdeki 7 maçında da forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, 7 kez fileleri havalandırdı.

Jahovic'in ardından Süper Lig'de en fazla gol bulan futbolcu, Aytemiz Alanyaspor'un Senegalli santrforu Papiss Cisse oldu. 34 yaşındaki futbolcu, turuncu-yeşilli formayla 7 maçta 6 kez ağları sarstı.

Medipol Başakşehir'in Fransız santrforu Enzo Crivelli de 6 maçta kaydettiği 5 golle Jahovic ve Cisse'yi takip ediyor.
Trabzonspor'dan Alexander Sörloth, İttifak Holding Konyaspor'dan Faruku Miya ve Gaziantep Futbol Kulübünden Patrick Twumasi dörder golle takımlarına katkı verdi.

En golcü takım Yeni Malatyaspor

BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligin ilk 7 haftasında en golcü takım olarak dikkati çekti.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki sarı-siyahlı takım, 16 golle ligdeki en skorer ekip oldu.

Yeni Malatyaspor'u 13'er golle Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor takip etti. Fenerbahçe, 11 golle ligdeki en golcü takımlar sıralamasında 7. basamakta kaldı. Ligde 10 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor ile 8. sırayı paylaştı.

Yaptığı 7 maçta 6 kez gol bulan Galatasaray ise 5 takımla beraber ligin en az gol atan takımları arasında yer aldı. 

Yıldız golcüler beklentileri karşılayamadı

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Hatayspor'da İlhan Palut yerine Bayram Toysal!
Bursaspor’da sözleşme skandalı!
'Yerli Melo', Afyon İdmanyurduspor’a transfer oldu
EURO 2020 Elemeleri'nde bu hafta hani maçlar var? 7. hafta heyecanı başlıyor