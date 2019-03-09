Yıldız futbolcunun menajerinden Galatasaray açıklaması
Adı bir süredir Galatasaray'la birlikte anılan Porto'nun Meksikalı orta saha oyuncusu Hector Herrera'nın menajerinden Sarı Kırmızılılar'ı yakından ilgilendiren bir açıklama geldi.
Porto'da forma giyen Meksikalı orta saha oyuncusu Hector Herrera'nın adı bir süredir Galatasaray'la birlikte anılıyordu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki yıldız futbolcu için Cim Bom'un girişimlerde bulunduğu iddia edilmişti. Sezon sonuna kadar Porto forması giymeye devam edecek olan yıldız isimle ilgili olarak menajeri Gabriel Morais'ten flaş bir açıklama geldi.
Portekiz'de yayım yapan Record gazetesine konuşan Morais, Herrera hakkında çıkan transfer dedikodularıyla ilgili olarak şunları söyledi:
"Herrera, geçtiğimiz yıl Real Madrid, bir önceki hafta da Inter ve Roma'yla sözleşme imzalanmıştı. Birkaç hafta önce de Tottenham, Arsenal ve Galatasaray'a gideceği konuşuluyordu. Şu anda da Atletico Madrid iddiaları dolaşıyor. Ancak şu an hiçbir resmi teklif yok. Herrera, bu konuyla ilgili kararını önümüzdeki yaz verecek."
Piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Herrera, merkez orta sahanın yanı sıra 10 numara ve ön libero pozisyonlarında da görev yapabiliyor.
Yıldız isim, bu sezon Porto formasıyla çıktığı 42 maçta 7 gol ve 2 asist kaydetti.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle