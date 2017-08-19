Yıldız futbolcunun 18 şirketi çıktı!..

31 yaşındaki tecrübeli forvet, müzik, eğlence, gıda, taşımacılık, içme suyu, madencilik ve öğrenci yurdunun ardından lojistik işine de girdi.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un yeni transferi Asamoah Gyan ülkesi Gana'ya yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor.

Yüzde 11'e ulaşan işsizlik oranına sahip Afrika ülkesinde istihdam sağlamak isteyen 31 yaşındaki futbolcu, 18 şirkette bin kişi çalıştırıyor.

Deneyimli forvet müzik, eğlence, gıda, taşımacılık, içme suyu ve madencilik gibi alanlarda faaliyet gösteriyor.

Asamoah Gyan, son olarak lojistik şirketi JetLink'i kurdu. Kayserisporlu forvetin bu yeni yatırımı karşılığında 200 kişi daha iş sahibi olacak. Çok sayıda insana istihdam sağlayan Gyan, ülkesinde futbolun dışında işadamlığıyla da popüler bir isim.

Başarılı oyuncunun şirketleri ayrıca Gana Futbol Ligi'ndeki çok sayıdaki takıma sponsorluk desteği de veriyor. (Sözcü)