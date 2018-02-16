Yıldız futbolcudan sürpriz açıklama! Zidane...
Real Madrid Zidane depremi! Sezon sonunda yeni bir teknik direktör aramak zorunda kalabilir. Bu iddianın sahibi İspanyol ekibinin kaptan Sergio Ramos.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında PSG’yi 3-1 yenen Real Madrid’de tecrübeli futbolcu karşılaşmadan sonra çarpıcı açıklamalarda bulundu. Real Madrid bu yaz yeni bir antrenör arayabilir” diyen Ramos, sözlerini şöyle sürdürdü;
“Zidane'ın, Şampiyonlar Ligi’ni kazansa bile ayrılacağını itiraf etti. Belki bu kupayı tekrar kazanacak ama sonrasında dinlenmek istiyor. Bu yüksek bir olasılık.”
Kulübe yakın kaynaklar başkan Perez’in Zidane’ı göndermek istemediğini belirtirken alternatif isim konusunda henüz bir hazırlık olmadığını savundu.
Zidane'nın PSG zaferi sonrası açıklamaları
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