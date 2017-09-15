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Yıldız futbolcudan düşük puan tepkisi! Fifa 2018...

Manchester City'nin yıldızı Benjamin Mendy, FIFA 18'deki profiline düşük puan verilmesine tepki gösterdi.

Hürriyet Haber
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İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City’nin yıldızı Benjamin Mendy, FIFA 18’de kendisine düşük puan verilmesine Twitter’dan ilginç bir tepki verdi.

EA Sports’un yeni oyunu FIFA 18’in piyasaya sürülmesine kısa süre kala oyuncu puanları ve seviyeleri de ortaya çıkmaya başladı.

Manchester City’nin Fransız futbolcusu Benjamin Mendy ise, FIFA 18’de özelliklerine verilen puanların düşük olmasını Twitter hesabından eleştirdi.

Başarılı futbolcu, EA Sports’un hesabına “Geçen yıl televizyonunuz yok muydu? 78 gerçek mi?” yazarak tepkisini dile getirdi.  (Sözcü)

Yıldız futbolcudan düşük puan tepkisi Fifa 2018...

Premier LeagueBenjamin MendyFİFA 18
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