G.Saray'ın yıldızı için şok sözler! O kadar para...
Lige harika bir başlangıç yapan Galatasaray, Antalyaspor'a takıldı ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Bu karşılaşma için spor yazarları hangi değerlendirmelerde bulundu sizler için derledik.
Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
1 / 7
Galatasaray'ın Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından spor yazarları değerlendirmelerde bulundu.
Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
2 / 7
Puan kaybındaki baş rol
Tudor, ikinci yarıda doğru zamanda iyi hamle yaptı. İyi oynamayan Ndiaye’yi kenara alıp Selçuk ile orta sahada daha fazla topa sahip olmayı, diğer taraftan maçın bir başka etkisiz adamı Belhanda’yı etkin hale getirmeyi çalıştı. Fakat son bölümde, Antalyaspor’un baskısını kırmak adına hamle yapmakta geç kaldı ve golün gelmesini seyretti. Belhanda-Feghouli hamlesini 15 dakika erken yapsa bu kadar baskı yemezdi.Galatasaray’ın puan kaybında Ndiaye, Belhanda ve Tolga gibi ilk haftaların etkili ayaklarının kötü oynaması baş rolü oynadı.(Hakan Ünsal - Hürriyet)
Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
3 / 7
Solda mayın var
Galatasaray sol kenardan neredeyse hiç top getirmedi. Linnes ile To lga ve bazen de Belhanda sol kanada krampon izi bile bıra kmadılar. Feghouli ve Latovlevici ile seviyeyi bir basamak yukarıya çekmeleri mümkün. Ama ikinci yarıda Antalya momentumu ele almışken Belhanda-Feghouli değişikliği gere kirdi, oyun bunu istiyordu. Belhanda sola To lga merkeze geçtiğinde topun hakimiye tini tamamen yitirdiler. Son yarım saat için Selçuk-Ndiaye değişimi topu geri alma hamlesi gibi görünse de takımı tamamen geri yasladı. Galatasaray kadrosunu baştan aşağı değiştirse de takımda değişmeyen tek şey duran to ptan yenen goller. Tudor, duran top savunmasını çözemiyorsa en azından rakiplere daha az faul yapıp, korner şansı vermek zorunda. Ama Anta lya tam 10 korner atarken Galatasaray köşe göndere gitmedi bile. (Serkan Akcan - Fanatik)
Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
4 / 7
Feci yanıldık
İlk 3 maçtaki coşku ve tempodan eser olmasa da Galatasaray sınırlı sayıda yaptığı hücumlardan birinde Gomis’in ön direk koşusunun ardından golü bulunca, SarıKırmızılılar farka ko şacak sandık. Çünkü, Maicon, Belhanda, Rodrigues ve Gomis’in pas orga nizasyonu mükemmeldi. Feci yanıldık. Ancak Galata saray’daki önceki maçlardaki coşkudan eser yo ktu. Özellikle ilk yarının orta larından sonra devre bite ne kadar dörde dört, beşe beş hücumlar yaparken hücum sonlandırmayı beceremediler. Halbuki dikkatli bir pas,doğru bir koşu maçı kopartacak skoru bulmalarını sağlayabilirdi. (Hakan Can - Fanatik)
Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
5 / 7
Geçen sezon futbolcular sahtekar gibiydi
Galatasaray dün maça önceki haftalara göre daha iyi başladı. Daha önce savruk ve hareketli oynuyorlardı. Ama bu maçta kontrollü oynamayı tercih ettiler. Ama biraz da bunun kurbanı oldular. İlk yarıyı 1-0 önde kapatıyorsun, elinde çok iyi silahlar var ama sen geriye çekilirsen böyle kaybedersin. Tudor iyi teknik direktör olacak bu belli ama kötü giden maçı alacak kapasitede biri değil. Mesela Şenol Güneş, maçın gidişatına müdahale edip maçı alıyor. Bunu henüz Tudor yapamıyor. Bakınız! Şu da var... Galatasaray, geçen seneye göre bu daha çok mücadele ediyor. Geçen sezon futbolcular sahtekar gibiydi, kimse topa topa dalmıyordu. Kaçak güreşiyorlardı. Geçen sezon ile bu seneki Galatasaray arasındaki fark yüzde 300 falan. Bir sözüm de Belhanda'ya... Belhanda teknik bir oyuncu, Galatasaray takımı da koşan bir takım. Bu kadroda kendini göstermesi lazım ama gösteremiyor.
Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
6 / 7
Her şeyi yaptı!
Antalya takımı bol pas yaptı, orta yaptı, bol şut kullandı. Beklerini öne çıkardı. En az 7-8 tane de Denayer ve Maicon'un uzaklaştırdığı yan toplar var. Galatasaray'ın aldığı bu bir puan çok değerlidir. Ben Galatasaray'ın bir daha bu kadar kötü oynayacağını düşünmüyorum. Gerçekten dün akşam çok kötülerdi.Tudor'un bu maçı nasıl açıklayacağını merak ediyorum. 2 puan kaybettik dememeli. Kadro aynı ama oyun zaman zaman düşebilir. Rakiple oynanıyor futbol. Hazırlıksız Kayseri, ligin dibindeki Osmanlı vs. Siyahla beyaz kadar fark etmesinin sebebi teknik adam hamlelerinin eksik olmasından kaynaklandı. Tudor puan kaybetmek için her şeyi yaptı. (Rıdvan Dilmen - Fotomaç)
Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
7 / 7
G.Saray’ın Belhanda’yı tartışması lazım
Bu tür maçlarda takım oyun olarak kilitlendiğinde ‘yıldız’ dediğimiz oyuncuların devreye girmesi gerekir. Muslera ve Maicon bu işi üstlendiler ve gereğini yaptılar. Ama G.Saray’ın Belhanda’yı tartışması lazım. Acaba bu oyuncu 8 milyon Euro bonservis ödenecek, yılda da 3.5 milyon Euro’dan fazla ücret alacak bir oyuncu mu? Şampiyonluk yolunda kazanılan maçların yüzde 70’ini takım kazanır. Yüzde 15’ini sıkışıldığı dönemlerde hoca kazanır ki G.Saray bu kontenjanını kullanabilecek mi, tartışılır. Geri kalan yüzde 5’i hakemle kazanırsınız ama son yüzde 10’unu ‘yıldız’ ile kazanmanız gerekir. Bu kadar iyi transfere rağmen Gomis dışında taşın altına elini sokacak bitirici oyuncu da lazım. (Serdar Ali Çelikler - Habertürk)