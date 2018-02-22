Yıldız futbolcu gözaltında
Villarreal’de forma giyen savunma oyuncusu Ruben Semedo’nun başı bir kez daha belaya girdi.
Geçtiğimiz yaz bir gece kulübünde silahlı kavgaya dahil olan gözaltına alınan Semedo bir kez daha polis tarafından tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. İddialara göre evinde bir adamı zorla alıkoyan 23 yaşındaki futbolcu şahsa aynı zamanda şiddet uyguladı.
Bugüne kadar polisle başı beladan kurtulmayan futbolcunun disiplinsiz tavırları sonrası Villarreal Kulübü’nün Semedo’nun sözleşmesini feshetmesi bekleniyor.
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