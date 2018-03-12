Yıldız dediğin böyle olur! Herkesi kıskandırıyor...
Gençlerbirliği karşısında Kartal’a zaferi getiren Anderson Talisca, bu sezonki performansıyla göz kamaştırıyor. Son 7 maçında rakip fileleri 7 kez sarsan Brezilyalı futbolcu, takıma yaptığı büyük katkıyla Siyah-Beyazlılar’ı mest ediyor.
Siyah-Beyazlı formayla Benfica’dan kiralık olarak ikinci sezonunu geçiren Anderson Talisca, sergilediği etkili performansla Kara Kartal’a hayat vermeye devam ediyor. Son olarak önceki akşam Gençlerbirliği’ni 1-0 geçtikleri mücadelede kaydettiği altın değerinde golle Beşiktaş’a 3 puanı getiren isim olan Brezilyalı futbolcu, son 7. karşılaşmasında 7. kez rakip fileleri havalandırdı. Sezon genelinde ise 36 müsabakada görev yapıp 16 gol ve 4 asistle tam 20 sayıya imzasını atan Talisca, Siyah- Beyazlılar’ı sevindirdi.
2 sezonda 43 gole imza!
Başarılı oyuncuyu Portekiz ekibinden 2 sezon kiralamak için 4 milyon Euro (18.7 milyon TL) ödeyen, oyuncuya da dönem başına 1.5 milyon Euro (7 milyon TL) maaş veren Kara Kartal, yaptığı yatırımın karşılığını fazlasıyla aldı. Talisca, Kara Kartal’da görev yaptığı 2 sezonda 69 maça çıkıp 33 gol, 10 asistlik performans ortaya koydu.
Bonservisi 99 milyon TL
Beşiktaş’la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Anderson Talisca’nın satın alma opsiyonu Kara Kartal’da bulunuyor. Siyah-Beyazlılar, Mayıs sonuna kadar 21 milyon Euro’luk (99 milyon TL) maddeyi kullanıp bu rakamı Benfica’ya öderse kulüp, Talisca’nın bonservisini alabilecek. (Fanatik)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle