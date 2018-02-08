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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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HaberlerDiğer HaberleriYıldız atletler şampiyon Guliyev'e emanet!
Diğer Yıldız atletler şampiyon Guliyev'e emanet!
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aa-spor
08.02.2018 - 11:36, Son Güncelleme:

Yıldız atletler şampiyon Guliyev'e emanet!

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 Dünya şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev ile aralarında yıldız kızlarda dünya şampiyonu sprinter Mizgin Ay'ın da bulunduğu genç atletler Rusya'da ortak kamp gerçekleştiriyor.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 2020 Tokyo ve 2024 Paris Olimpiyatlarına hazırlık için başkent Moskova'da gerçekleştirilen kampta genç atletler, çalışmalarının üçüncü gününü geride bıraktı. Kampı 14 Şubat'ta tamamlayarak Türkiye'ye dönecek ekipte, Ramil Guliyev ve Mizgin Ay'ın yanı sıra Melike Malkoç ile Beyzanur Seyhan ve sporcuların antrenörleri yer alıyor.

Erkekler 200 metre dünya şampiyonu Ramil Guliyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genç sporcularla kampın yeni başladığını söyledi.
Genç isimlerle iyi bir kamp dönemi geçireceklerine inandığını vurgulayan Guliyev, "Burada daha iyi eğitim alacaklar. Antrenör eşliğinde çalışacaklar. Moskova kampımız daha çok teknik antrenman niteliği taşıyacak." dedi.

Genç atletlerin kamp ortamına hemen alıştığını vurgulayan Ramil Guliyev, şunları kaydetti:
"Şimdilik burada çok mutlular. Genç oldukları için arkadaşlarımızın gelişimine katkı sağlamak istiyorum. Tecrübe, sporcunun uluslararası yarışmalara katılımıyla sağlanacak. Her sezon, büyük yarışmalara katılarak daha iyi olacaklar. Deneyim ancak yarışarak kazanılır. Eksiklerini düzeltmek için çalışacağız. Birlikte kamp yapıyor olmamız, özellikle genç sporcuların daha büyük hedef belirlemelerini sağlayacak. Yetenekli gençlerimizi daha yukarılara taşıyacağız."

Yıldız kızlar 100 metrede dünya şampiyonluğuna ulaşan Mizgin Ay ise "Çok güzel tesislerde çalışıyoruz. Burada iyi antrenman yapıyorum. Kendimi geliştireceğime inanıyorum. Büyüklerimin tecrübelerinden ve tekniklerinden yararlanacağım." diye konuştu.

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