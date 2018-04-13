Yıldırım'ın müthiş projesi! Bakın ne yapacak...
Kongre için gaza basan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, çok ses getirecek bir projeyi hayata geçirecek.
Üyelerden yeniden başkanlık için oy isteyecek olan Aziz Yıldırım'ın süper bir projesi var... Başkan, altyapı için gaza bastı... Bunun için de 2. Lig'den bir kulüp satın alınacak ve bu proje böylece hayata geçirilecek.
Kulüp satın almanın yanısıra, altyapıya ağırlık için önemli hocalarla da anlaşılacak. Hollandalı bir teknik adamın bu iş için isminin ön plana çıktığı öğrenildi.
2. LİG'DE PİŞECEKLER
Altyapı hamlesiyle futbol takımının as kadrosuna önümüzdeki yıllarda kaliteli ve yetenekli gençlerin kazandırılması, böylece futbolcusunu kendisi yetiştiren bir yapının oluşması planlanıyor.
Mevcut futbolcular da satın alınacak 2. Lig ekibinde oynayacak ve öylece pişecekler.
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