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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
İHA
18.04.2018 - 14:14, Son Güncelleme:

Yıldırım: "Vodafone Park bize uğurlu geliyor"

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Yıldırım: "Vodafone Park bize uğurlu geliyor"

Evkur Yeni Malatyaspor’un orta saha oyuncusu Murat Yıldırım, bu hafta oynayacakları Beşiktaş maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Geçen yıl Vodafone Park'ta 2'de 2 yaptık. Stat uğurlu geliyor. İnşallah bu hafta oynayacağımız maçla 3'de 3 yaparız” dedi.

Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta Adem Büyük’ün attığı golde asisti yapan sarı-kırmızılı takımın tecrübeli oyuncusu Murat Yıldırım ve başarılı sağ bek oyuncusu Issam Chebake, Nurettin Soykan Tesislerinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Yıldırım: “Son dakika golleri yememeye çalışacağız”

Alttaki takımların kendilerini geçeceğini düşünmediğini kaydeden Yıldırım, “Üzüntülü tarafı son saniyelerde gol yememiz. Yoksa Alanyaspor maçını coşkulu oynamaya çalıştık. 1-0 öne geçtik, ne olursa olsun bu skoru korumamız lazımdı. Bazen böyle şanssızlıklar olabiliyor. Onu da yaşadık bu maçta. Bizim için bir tecrübe oldu. Oynayacağımız diğer maçlarda bu tarz son dakika golleri yememeye çalışacağız. Ligdeki yerimizi koruyacağımızı düşünüyorum. Alttaki rakiplerin bizi geçeceğini düşünmüyorum. Onların oynayacağı maçların fikstürüne bakıldığında rahatladığımıza inanıyorum. Ama tabii ki biz bütün maçlara galibiyet için çıkacağız. Biz büyük bir camiayız. Taraftarımız da maç kazanmamızı ister. Büyük takımlar veya Anadolu takımları hiç fark etmez iyi mücadele etmemiz gerekiyor” dedi.

“Coşkulu taraftarımız var”

Taraftar desteğine vurgu yapan Murat Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Büyük takımlarla çoğu maçımızı içeride oynadık. O bizim için avantaj oldu. Çünkü coşkulu taraftarımız var. Onlar bizi destekleyince ekstra motivasyonla rakipler karşısına çıkıyoruz. Galip geldiğimiz maçlar oldu. Hatta burada Beşiktaş’ı yenebilirdik. Ama şöyle bir durum var. Geçen yıl Vodafone Park’ta 2'de 2 yaptık. Stat uğurlu geliyor. İnşallah bu hafta oynayacağımız maçla 3'de 3 yaparız. Galip geliriz diye düşünüyorum ama onlar da şampiyonluğa oynuyor. Biz her zamanki oyunumuzu oynarsak en az 1 puan çıkarabileceğimizi düşünüyorum.”

Chebake: "Konsantrasyon eksikliğinden dolayı..."

Alanyaspor karşısında son dakikada yedikleri golle berabere kaldıklarını hatırlatan Faslı oyuncu Chebake ise, “Alanyaspor maçına çok iyi hazırlanmıştık. Bizim için önemli bir karşılaşmaydı. Galibiyeti herkesten daha çok istiyorduk. Matematiksel olarak ligde kalmayı garantilemeyi istemiştik. Tabi 94. dakikada gelen golden sonra hepimiz çöktük. Hatta maçtan sonrada üzüntümüz sürdü. Konsantrasyon ekliğinden dolayı son dakikalarda gol yedik. Oynayacağımız son 5 maç bizim için çok önemli. Bunlar arasında dışarıda karşılaşacağımız Beşiktaş ve Galatasaray maçları var. Onlardan puan koparmaya çalışacağız. İçerideki maçlarımızı kazanıp ligi üst sıralarda tamamlamayı istiyoruz. Beşiktaş ile oynadığımız ilk yarıdaki maçta iyi oynayarak beraberlik aldık. Neredeyse galibiyeti kaçıran taraf biz olduk. Aynısını İstanbul’da da yapmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“1 yıllık sözleşmem daha var”

Gelecek sezon takımda kalmak istediğinin sinyalini veren Chebake, “Transferden önce önümüzdeki 5 maça konsantre olmaya çalışıyorum. Zaten kulübümle 1 yıllık sözleşmem daha var. Yeni Malatyaspor’da çok mutluyum. Sene sonunda başkanımızla oturup konuşacağız. Ona göre karar vereceğiz” diye konuştu.

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