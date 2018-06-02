Tarihi kongre başladı! Yıldırım ve Koç...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTarihi kongre başladı! Yıldırım ve Koç...
GeriFutbol Tarihi kongre başladı! Yıldırım ve Koç...
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
Ahmet ERCANLAR
02.06.2018 - 10:35, Son Güncelleme:

Tarihi kongre başladı! Yıldırım ve Koç...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tarihi kongre başladı! Yıldırım ve Koç...

Fenerbahçe’de seçim heyecanı resmen başladı. Sarı-lacivertli kulübün 2 gün sürecek kongresinde start verildi.

Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, Kadıköy Ülker Stadyumu’nda alkışlarla karşılandı. Sarı-lacivertli kulübü daha aydınlık bir geleceğe taşımak istediğini her fırsatta dile getiren Koç’a yoğun bir ilgi olması dikkati çekti.

Ali Koç’tan sonra Fenerbahçe’nin mevcut başkanı Aziz Yıldırım da Ülker Stadyumu’na geldi ve yerini aldı. 

REKOR KATILIM
Ülker Stadı’nın iki gün boyunca ev sahipliği yapacağı seçimde 26 bin 2 kişinin oy kullanma hakkı bulunuyor. Genel Kurulun ikinci gününde ise oy verme işlemi 10:00'da başlayacak ve 17:00'de sona erecek.

DİVAN BAŞKANLIĞINA VEFA KÜÇÜK SEÇİLDİ
Fenerbahçe'nin Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Divan Başkanlığına oy birliği ile Vefa Küçük seçildi. Küçük, ''Hayırlı bir günde Ramazan Ayı'da yönetime talip olanların yarışını yönetmek, sandıklarda emniyeti sağlamak için Fenerbahçe tarihinin en geniş katılımlı Genel Kurulu'nda bizi göreve seçtiğiniz için teşekkür ediyorum'' dedi.

BAŞKAN ADAYLARI TEZAHÜRATLA KARŞILANDI
Fenerbahçe Olağan Genel Kurulu için stada gelen başkan adayları tezahüratlarla karşılandı. İlk olarak Ali Koç giriş yaparken, sonrasında Aziz Yıldırım tribüne geldi. İki başkan adayı da üyeler tarafından alkışlar ve tezahüratlar ile karşılandı.

Ali Koç alkışlarla karşılandı!Fenerbahçe’de bugün yapılan seçimli genel kurulda başkan adaylarından Ali Koç stada giriş yaptığında üyeler tarafından coşkuyla karşılandı. Uzun süre yapılan tezahüratlara el sallayarak cevap veren Koç, daha sonrasında tribündeki yerini aldı.
daha fazla video için

YILDIRIM UYARI!
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kendisine tezahüratlarla destek veren kongre üyelerini, "Sınavlar yapılıyor" diyerek uyardı.

Tarihi kongre başladı Yıldırım ve Koç...

Tarihi kongre başladı Yıldırım ve Koç...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Almanya, Klagenfurt'ta hazırlanıyor! Neuer'in durumu...

Ali Koç tezahüratlarla karşılandı

Trabzonspor’da Burak Yılmaz belirsizliği!

Türkiye ve Beşiktaş için flaş sözler! Tosic...