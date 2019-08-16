Yıldırım Mert Çetin kimdir, kaç yaşında?
Roma, Türkiye Ümit Milli Takım oyuncusu Yıldırım Mert Çetin için Gençlerbirliği ile anlaşmaya vardı. Roma, ismi Fenerbahçe ile anılan Yıldırım Mert Çetin için Gençlerbirliği'ne 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Peki, Yıldırım Mert Çetin kimdir?
Defans pozisyonunda görev yapan ve Gençlerbirliği'nde forma giyen Türk futbolcu. Yıldırım Mert Çetin, 1 Ocak 1997 tarihinde dünyaya geldi. Futbola 11 yaşında Gençlerbirliği altyapısında başladı. 2016 yılında profesyonelliğe geçiş sözleşmesi imzalayıp bir sezon Gençlerbirliği'nin pilot takımı Hacettepe'de forma giydi. 2017–2018 sezonu başında Ümit Özat tarafından tecrübe kazanması için Gençlerbirliği a takımına alındı. Süper Lig'deki ilk maçına 19 Kasım 2017 tarihinde Kayserispor'a karşı oynanan karşılaşmada ilk on bir başlayarak çıktı.
Geçtiğimiz sezon TFF Birinci Lig'de Gençlerbirliği formasıyla 26 maça çıkan 22 yaşındaki Yıldırım Mert Çetin, 1 gol atma başarısı göstermişti.
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