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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriYıldırım Mert Çetin: "Avrupa'da şans bulmayı çok istiyorum"
GeriFutbol Yıldırım Mert Çetin: "Avrupa'da şans bulmayı çok istiyorum"
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Futbol
AA
03.07.2019 - 11:07, Son Güncelleme:

Yıldırım Mert Çetin: "Avrupa'da şans bulmayı çok istiyorum"

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Yıldırım Mert Çetin: "Avrupa'da şans bulmayı çok istiyorum"

Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonu öncesi hazırlıklarını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde sürdüren başkent ekibinin genç defans oyuncusu Yıldırım Mert Çetin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gençlerbirliği'nin yeniden hak ettiği yere döndüğünü belirten 22 yaşındaki futbolcu, kırmızı-siyahlı takımın Süper Lig'de de çok başarılı bir sezon geçirmesi için mücadele edeceklerini dile getirdi.

Hakkında çıkan transfer haberlerine ilişkin Mert, "İnanın ben de bu konuları sosyal medyada gördüğüm kadarıyla biliyorum. Gençlerbirliği'nin profesyonel oyuncusuyum. Sahada kendi işimi yapmam gerekiyor. Saha dışı olaylar kulübümün ve menajerimin tasarrufunda. Tabii ki Gençlerbirliği'nin menfaati doğrultusunda ilerleyeceğiz." diye konuştu.

- "Avrupa'da şans bulmayı çok istiyorum"

"Kafamı dağıtmak istemiyorum." ifadesini kullanan Mert, hedefleriyle ilgili şunları söyledi:

"Benim işim saha içinde. Saha içinde de en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bir şeyler netleşince zaten sizin de haberiniz olur. Hedefim Avrupa'nın en iyi kulüpleri. Avrupa'da şans bulmayı çok istiyorum. Genç bir oyuncuyum ve gelişimimi iyi tamamlamam gerekiyor. Genç bir Türk futbolcu olarak ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapıyorum." 

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Yıldırım Mert Çetin: Avrupada şans bulmayı çok istiyorum

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