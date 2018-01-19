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Yıldırım Demirören'in yeni stili

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki merkez binasında düzenlenen EURO 2024 adaylığı logo ve slogan tanıtımında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı Yıldırım Demirören açıklamalarda bulundu. Başkan Demirören'in yeni tarzı ise dikkatlerden kaçmadı.

Hürriyet Haber
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) adaylığının tanıtımında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören açıklamalarda bulundu.

Başkan Demirören'in yeni tarzı ise gözlerden kaçmadı. Demirören, sakallarını keserek bıyık bıraktı. Konuşmasındaki yeni stili objektiflere böyle yansıdı.

EURO 2024 adaylığı logo ve slogan tanıtımında konuşmaların ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Ampute Milli Takımı oyuncusu Barış Telli, Bakan Bak'a EURO 2024 adaylık logosunun bulunduğu milli takım forması hediye etti.

 

 

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası

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