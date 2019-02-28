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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
28.02.2019 - 14:18, Son Güncelleme:

Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyon Başkanlığı'ndan istifa etti

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Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyon Başkanlığı'ndan istifa etti

Yıldırım Demirören, yedi yıldır sürdürdüğü Türkiye Futbol Federasyon Başkanlığı'ndan istifa etti. Demirören, İDDAA ve Misli.com'un devrinin yasal olarak tamamlandığını ve tartışmalara mahal bırakmamak adına istifa kararı aldığını duyurdu. Haziran'da yapılacak seçimlere kadar TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Güreli başkanlığa vekalet edecek.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyon Başkanlığı'ndan istifa ettiğini açıkladı. 

Demirören'in açıklaması şöyle:

"26 Şubat 2012'den beri sürdürmekte olduğum Türkiye Futbol Federasyon Başkanlığı'ndan İDDAA, Misli.com'un Demirören Holding bünyesine katılımından ve sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlandığından dolayı görevimden istifa ediyorum.

Bugüne kadar şerefle ve gururla taşıdığım bu milli görevi Türkiye ve Dünya kamuoyunda tartışmalara mahal bırakmamak ve gölge düşürmemek gerekçesi ile bu kararı almış bulunmaktayım.

Yedi yıl boyunca Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevimde başta Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerinden ve güveninden dolayı teşekkür ediyorum.  

Ve birlikte çalıştığımız tüm Spor Bakanları'na, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Kurullarda görev yapan tüm başkan ve üye arkadaşlarıma, Milli Takım Teknik Direktörleri ve oyuncularına, bu yolda desteğini esirgemeyen tüm Kulüp Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Spor Camiasına, medyamıza çok teşekkür ediyorum.

Kamuoyuna en derin saygı ve sevgilerimle arz ediyorum."

TFF Başkanlığını vekaleten Hüsnü Güreli yürütecek

Haziran'da yapılacak seçimlere kadar TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Güreli başkanlığa vekalet edecek.

Konuyla ilgili TFF resmi sitesinden yapılan açıklama ise şöyle;

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Yıldırım Demirören görevinden istifa etmiştir. 

Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla, Haziran ayında yapılacak olan TFF Genel Kurulu'na kadar Türkiye Futbol Federasyonu'na Başkanvekili Sayın Hüsnü Güreli vekaleten başkanlık edecektir.  Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

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