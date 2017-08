Yıldırım Demirören: Son çare demir parmaklıklar

ürkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, A Haber ve A Spor'da ortak yayınlanan Futbol Meydanı programına katıldı. Riva'da bulunan TFF merkezinde düzenlenen ve canlı yayınlanan programda Yıldırım Demirören, Serkan Korkmaz'ın gündeme dair sorularını yanıtladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in programda yaptığı açıklamalar şöyle:

Soru: Ankara'da bugün katıldığınız sporda şiddet zirvesiyle ilgili bilgi verir misiniz?

Yıldırım Demirören: Öncelikle üç bakanımıza da gönülden teşekkür ediyorum. Senelerdir olması gereken toplantıyı bugün yapabildik. 3 bakanımız federasyon başkanlarının görüşlerini alarak yola çıktı. Bugün futboldaki şiddeti konuşmadık; spordaki şiddeti konuştuk. Olayların birikimini konuştuk. Bu konuşmada aslında çıkan yasamız yeterli. Çok az bir oynama gerekiyor. Bakanlarımızın dediği gibi statların çevresi genişlemesi. Bu yasa sadece taraftarlara uygulanıyorsa olmaz. Eğer bir başkan, bir başkanı dövdüyse ve af gördüyse olmaz. Bunun için sağ olsunlar bakanlarımız ve genel müdürümüz orta yolu bulduk. Bu yasanın bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor.

Bugün konuşulan konulardan birisi budur. Belediye başkanlarımız bir takımın başkanı gibi hareket ediyorlar. Bu takımlara avantaj sağlıyor. İnşallah bunun önüne geçilecek. Futbol bir tiyatro, bir sahne oyunu, bir eğlence... Bu eğlenceden faydalanmamız lazım. TFF eleştirildi; doğru. Ama TFF'nin görevi organizasyonu yapmak. Güvenlik bizimle alakalı değil. Biz sadece olması gereken güvenlik elemanlarının adetlerini masaya koyarız. Samsun'daki maçta bin 500 güvenlik elemanı vardı. Bunları görerek bu taleplerde bulunduk. Burada hatalı kim diye aramamak lazım. Bunun nasıl düzeltileceğini düşünmemiz lazım. Spor olarak yeni sezona giriyoruz. Bu nasıl düzelir? Bu yasanın adli tarafında uygulanması gerekiyor.

Bundan sonraki kupa finallerinde e-bilet uygulanacak. Ancak bizim bu maçta kestiğimiz biletler TC kimlik numarasına göre kesildi. Sadece e-bilet uygulaması yoktu. Zaten yakalanan 4 kişi de bu sebepten dolayı bulundu. Biz TFF olarak bütün görevlerimizi yaptık.

6222 sayılı yasanın uygulanmasında kararlılık göreceğiz. Bakanlarımıza teşekkür ediyoruz. Geçmişteki programlarıma bakarsanız bunu hep söyledim. Herkese bu yasanın uygulanması için çağrıda bulundum. Başkanların beyanatları futbolu geriyor; medyanın yazdıkları geriyor. Bu konuda hepimiz hemfikiriz. Hemfikirsek bu cezaların uygulanması gerekiyor.

Bugün Samsun'daki maç için cezalar açıklandı. TFF kurallarla yönetiliyor. Bu kuralların içinde hukuk da var. Hukukun maddeleri belli. Eğer ortamı gerecek beyanatlar verirseniz ceza alırsınız. Taraftar olarak taşkınlık yaparsanız ceza alırsınız. Ama bizim verdiğimiz cezalar kurulların verdiği cezalardır. Bunun yönetim kurulumuzla alakası yok. Buna hukukçular talimatlara göre ceza verir. Hiçbir yöneticinin cezayı belirleme lüksü yok. Yarın bu koltuklardan hepimiz gideceğiz. Bu talimatları verdiysek bunun altından kalkamayız. Soyadlarımıza bu lekeyi getiremeyiz. Disiplin Kurulu bir karar verir; Tahkim hukuken bakar ve karar verir. Her kurul kendi, özel olarak işler. Cezaları ben de sizinle birlikte öğreniyorum. Hakemleri açıklandıktan sonra öğreniyorum. Eski düzeni unutun. Dışardan müdahale etmek isteyenler bu eleştirileri yapanlar.

Samsun'a gitmeyip, kombine alan taraftarlar PFDK'nın ceza kararı sonrası mağdur olduklarını söylüyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Bu olayları çıkartanları emniyetimiz yakaladı. İsimler belli. Maça gidemeyen kişiler; bu kişilere dava açsınlar. Onlar yüzünden olaya karışmayan evinde oturan taraftarlar maça gidemiyor. Biz kuralı uygulamak zorundayız. Bu isimlere dava açsınlar. Veya bu taraftarı getirenlere dava açsınlar. Eskiden bütün statlara ceza veriliyordu biz cezaları düşürdük kademe kademe… 80 kişilik tribünde 10 kişi küfür ediyorsa 70 kişi onları sustursun.

Spor bakanımız bir şey söyledi. Biz 2024'e adayız. En güçlü aday biziz. Bu olaylar UEFA veya Almanya'nın eline geçip her yerde kullanılıyor. Stada verilen zararı geçin; ülkeye de zarar veriyorsunuz. Türk futbolu, Avrupa'da en çok takip edilen futbollardan birisi. Temsilciler Kurulu'na UEFA'dan 4 tane örnek gösterdiler. 2'si Türkiye'den… Maalesef bunlar oluyor.

Sayın Başkan, bu olayların siyasi yönü olduğu konusunda iddialar hakkında neler söylersiniz?

Mesela Antalya'da e-bilet vardı. Bu maçlarda da TC kimlik ile satıldı. Bunun içinde provokatörler var. Siyasi olaylarla tribünlerin içine girenler var. Bu isimler belli. Masum taraftarlarımızın bunlara uymaması lazım; engellemesi lazım. Türkiye bir süreçten geçiyor. FETÖ ile kavga ediyoruz. Kavga ederken oyunlara gelmememiz lazım. TFF olarak yapılan her hareketin cezası yazılı; buna göre hareket ediyoruz. Amaç huzuru bozmak. Türkiye'de 2 önemli mevzu var. Siyaset ve futbol. En huzur bozulmaması gereken yer futbol. Ama buna istemeyerek de olsa alet olanlar var. Futbol bir şov. Biz değerimizi 600 milyon dolara sattık. Biz 5 sene sonra 800 milyon dolara çıkarmak istiyoruz bu rakamı… 3 bakanımıza da çok teşekkür ediyorum. Futbol ve spor adına çok önemli bir adım atıldı bugün. Bugün toplantıda federasyon başkanlarının görüntülerini aldılar. Spor medyasındaki kişilere bu cezaların uygulanması gerektiğini belirttik. 6222'deki cezaların artırılması yönünde talepte bulunduk. Ertelensin istemiyoruz. Sayın Adalet Bakanımız olumlu baktı. Savcılarımız ve hakimlerimizle de toplantı yapacağız anladığım kadarıyla. Çünkü Türk futbolu 1 tane… Biz futbol sahasını konuşuyoruz. Futbol sahasına gelirken tabancayla, baltayla geliyorlar. Bugün bir karar daha alındı. Takım taraftarları şehrinden çıkarken aranacaklar ve bütün yolu öyle gelecekler. Bu işin son adımı tekrar demir parmaklıkları stada getirmek olur ki bunu kesinlikle istemiyoruz.

Fatih Terim'le ayrılık süreci çok konuşuldu?

Fatih Terim ile yollarımız ayrıldı. Kendisine verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Kendisiyle önümüzdeki hafta görüşeceğiz. Sonra Yönetim Kurulumuz bir araya gelecek ve tazminat konusunda bir karar verilecek. Hocamızla yolumuzun ayrılması gerektiğine inandık ve karar alarak ayrıldık. Biz hocamızla konuşarak ayrıldık. Hocamızla ben şahsen görüştüm. Ayrılmamız gerektiğini anlattık ve yollarımızın ayrılması gerektiğini anlattık. Anlaşarak ayrıldık. Sonra tazminat konusu vardı. Kendisiyle konuşacağız ve değerlendirme yapacağız.

4 çok önemli maçımız var. Bunun iki tanesi Eylül'ün başında. 2 ve 5 Eylül… Liglere ara veriliyor. Diğer ikisi de ekim ayında… Eylül ve ekim ayında 4 önemli maçımız var; grup liderinden 2 puan gerideyiz. Şansımız var. Bu duruma bakarak eğer çalıştığı takımı rahatsız etmeyecekse Şenol Güneş hocamızla görüşmek istedik. Fikret Orman'dan izin aldık. Ama tabi çalıştırdığı takıma zarar vermeyecekse bu görevi ilettik. Onlar takımın zarar göreceğini düşündü ve istemedi. Türkiye'yi bilen bir teknik adam istemiştik. Lucescu ismi bize yakın geldi. Kendisiyle şahsi dostluğumuz var. Kendisi bize Galatasaray ile görüştüğünü; sportif direktörlük teklif ettiğini ancak kabul etmeyeceğini söyledi ve anlaştık. Sayın Lucescu saha içinde olmak istiyor; saha dışında olmak istemiyor. Bunu Galatasaray Yönetimi'ne de söyledik. Galatasaray ile anlaşmadığını öğrendikten sonra kendisiyle görüştük. Kendisinin de karakteri buna müsait değil zaten. Görüştüler; kabul etmedi ve biz görüştük. 13 yıldır tüm takımlar Lucescu'yu getirmek istiyor. Kariyeri çok başarılı. Rakipleri de tanıyor. Dostluğum benim konuşmamızdaki en önemli faktördü. Dostluğa göre milli takım hocası seçilmez. Kariyere bakılır. Kendisinin kariyeri ortada… 4 maçta hocamız başarılı olamazsa sonra Avrupa Kupası elemeleri başlıyor; ona çalışacağız birlikte. Hocanın sözleşmesinde tazminat maddesi yok. Bunu da herkes bilsin. Şenol Güneş'e 4 maçlık teklif yapmıştık. Abdullah Avcı için de aynı şey geçerliydi. Takımına zarar verebilirdi. Bu sebeple teklif dahi yapmadık. Abdullah hocanın kafasını karıştırıp; Başakşehir'e zarar verebilirdik. Yerli teknik adamlara eleştiri getirmiştim; doğru. Türkiye'de 4 isim sayıyorsunuz; beşinciyi sayarken zorlanıyorsunuz. 15/20 adayımız olsaydı keşke yerli hocalardan. Bunun için ne yapmak gerekir? Kendimizi geliştirmemiz gerekir. Türkiye senelerdir 4 isimle gidiyor. Onun haricinde isimler geçiyor mu milli takımlar için?

Arda Turan Milli Takım'a geri dönecek mi?

Arda kaptanımıza idari ceza vermiştik. O gün kadro dışı bırakmıştık. Süresiz bir kadro dışı cezası değildi. Zaten Kosova maçı vardı ve bir ara vardı. Sonra Arda kaptanımız kendisi bir açıklama yaptı ve Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı. Ama bizim Arda'ya her zaman ihtiyacımız var. Arda bu kararından vazgeçerse; ona ihtiyacımız var. Bütün iş Arda kaptanımızda… Arda bana göre doğru olmayan bir karar aldı. Bu kararından vazgeçmesi lazım. Lucescu ile yapılan görüşme çok olumlu geçti. Arda'ya kapı kapanmadı bizim tarafımızdan. Arda kendisi bir karar aldı. Biz idari bir ceza vermiştik bir maçlığına… Arda Milli Takım'ın her zaman kaptanı. Tarihe öyle geçti.

Kulüpler Birliği Başkanlığı'na Dursun Özbek seçildi, yorumunuz nedir?

Kulüpler Birliği konusunda Göksel Gümüşdağ'a teşekkür etmek istiyorum. TFF ile Kulüpler Birliği'nin en güzel çalıştığı dönemlerden birisiydi. Güzel işler yaptık. Futbol ailesini Göksel Bey bir arada tuttu. Kendisine teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. Göksel Bey'in yarattığı birlik ve beraberliğin aynısı Sayın Dursun Özbek başkanımızla da devam edecektir. Göksel Bey ile aramızda çok güzel birlik beraberlik, fikir alışverişi vardı. Ortak hareket ediyorduk. Kulüpler Birliği ligleri kendisi pazarlamak istiyordu. Mutlaka bu görüş devam edecektir.

MHK'da bir revizyon yaptınız. VAR sistemi ile ilgili görüşleriniz neler?

MHK kendi içinde görev dağılımı yaptı. Video hakemlikle ilgili çalışmalar sürüyor. Bu uzun bir süreç. Bizim hedefimiz devre arasına yetiştirmek. Birinci hedefimiz bu. Ama kulüpler de haklı olarak başlamış bir sezonda devre arasında değişiklik olur mu diye soruyorlar. Buna Kulüpler Birliği'nin karar vermesi gerekir. Biz ocak ayına yetiştirmek için uğraşıyoruz. Bu süreç bizim elimizde değil.

Ben bir futbolsever olarak futbolda teknolojiye karşıyım. Futbol bir hata oyunu. Diğer ülkeler bunu uyguluyorsa ve bu bir gereksinimse TFF bunu uygular. 2 gün önce hakem maçta penaltıyı vermedi. Gol oldu. Döndü ekrandan baktı. Golü iptal edip; penaltıyı verdi. Bu Türkiye'de bir maçta olsa ne olur? Almanya ve İngiltere'de bu sene başlıyor sanırım. Demek ki başlanıyor. Bir ihtiyaç var demek ki… Ama ben futbolda Yıldırım Demirören olarak teknolojiye karşıyım.

Transferde 222 milyon Eurolar konuşulmaya başlandı?

Neymar transferi konusunda büyük dengesizlikler var. Turizm Bakanlığı, Katarlılar'a destek verdi ve bu transfer gerçekleşti. Ama bütçeler olarak büyük dengesizlik var. 222 milyon Euro çok büyük bir tutar.

Milli Takım maçlarını kazansa, hakemler hata yapmasa yine de eleştirilir miydiniz?

Milli Takım maçlarını kazansa, hakemler iyi maç yönetse yine eleştirilirdik. Bize beceriksiz diyorlar. Türk futbolunu şike sürecinden kurtarırken beceriksiz miydik? Türk futbolunun mali yönünü 3 kat artırırken beceriksiz miydik? Türk futbolunu 600 milyon dolarlık değere taşırken beceriksiz miydik? Bizi beceriksizlikle suçlayanlar görevlerimizi bilmeden suçluyorlar. Samsun'da güvenlik görevi bizde değil. TFF'yi biz yönetiriz; başkasına yönettirmem. Ne demek bu lig bitmez? Niye bitmesin. Biz mağlubiyeti kabullenip, galip geleni kutlarsak bu lig niye bitmesin? Bunlar eski Türkiye'de vardı.

Geçen sezon hakemler başarılı mıydı?

Hakemler sezon başında iyi değildi. Sezon ortasından itibaren süperlerdi. Hata yapmadılar mı? Yaptılar. Ama kimse art niyetli diyemez. Şampiyonluğa etki eden hata yok. Çok çekişmeli bir lig bitirdik. 1. Lig'de son hafta 15 takım ya şampiyon oluyordu; ya düşüyordu. Finaller oynandı. Bir hakemden şikayet geldi mi? Benim hakemlerim iyi niyetli. Hata yapıyor mu? Yapıyor. Komplo teorisi olduğu zaman 6222 devreye girmesi lazım. Profesyonel hakemlik yeni bir sistemdi her geçen sene daha çok oturuyor.

Milli Takım'daki prim olayı çok tartışıldı.

Katılıma prim vermeyen ülkeler var çünkü her turnuvaya katılıyorlar. Bugünkü Türkiye'nin durumunu düşünelim. Biz kupalara kaldığımızda Türkiye'nin her yerinde bombalar patlıyor; her yerde şehitlerimiz geliyordu. Milli Takımımız bizi o gün güldürdü. Biz de bir prim vaadinde bulunduk. Kasım'da bulunduk. Bu prim öbür kasımda tartışılmaya başlandı. Bu sene prim vermiyoruz. Katılın ona göre konuşacağız dedik. Her takım her oyuncuya prim veriyor. Neden Milli Takım vermesin? Bir başarı geliyorsa; 80 milyonun yüzü gülüyorsa bu çocuklar neden hak etmesin? Şehitlerimiz vardı ve hepimiz maça ağlayarak gidiyorduk. Bunları çok kolay unutuyoruz. O günleri unutuyoruz ve bugün bunları tartışıyoruz. Yapmayın arkadaşlar… Yapmayın…

Kulüpler bu sezon transferde çok hareketliler. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu seneki transfer döneminde tabii ki kulüplerimizin mali bütçelerine çok iyi bakmalılar. Onun haricinde futbolumuz geliştikçe; gelir arttıkça iyi oyuncular geliyor. İyi oyuncular gelince heyecanlanıyoruz. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın aldığı oyunculara gelsinler diye bakıyorduk. Bunlar gelirken kulüplerimiz mali çerçeveye çok iyi bakmalılar. 20 Eylül'de lisans kurulu karar verecek. Edindiğimiz bilgilere göre Süper Lig'de problem yok. Önümüzdeki sene artık denk bütçe olması gerekiyor. Bunu başarmak zorundalar. Yoksa lisanslara kadar gidiyor. UEFA kriterlerine uymamız gerekiyor. 20 Eylül'de karnelere bakılacak. Geçen seneden itibaren denk bütçeye başladık. 1 sene önce vergi borcu, sigorta borcu olmayacak dedik. 4 senedir kademe kademe geliyoruz. Önümüzdeki sene açık vermenin son senesi… Sonra denk bütçe olmak zorunda... Bu sene 20 Eylül'de kulüplerin finansal durumları masaya yatırılacak. Kriterlere uygun olmayan kulüplerin lisansı iptal dahi olabilir. Süper Lig için olumlu haberler var. 1. Lig için 7-8 takımda problem gözüküyor. Umarım düzelir. Taraftarlar takımlarının mali durumlarını takip ediyorlar. Çünkü kulüplerinin mali zorluğa girmelerini istemiyorlar. Cezaları biliyorlar. Bu durumu takip ediyorlar ben de öyle bir duyum aldım.

Kulüplerin muhtemel 11'lerine bakıyorum, yerli oyuncu yok.

Altyapıları her zaman tartışıyoruz. Baktığınız zaman yabancı ile oyuna başlamanın ortalaması 6.7'dir… Bu durum ancak altyapı çalışmasıyla olur. Biz her dakika başarı beklersek altyapıyı unutuyoruz. Almanya 7 senede 500 milyon Euro harcadı; otobüs seferlerini ayarladı ve dünyanın en iyi takımı oldu. Bizim 9 sene beklememiz lazım. Uzun vadede planlarımız var. Kulüplerimizdeki en önemli altyapı 8-12 yaştır. Oradaki çalışanlar hatır gönülle gelen kişiler. Bunun değişmesi lazım. Yeni bir çalışma yapıyoruz. Bütün altyapı hocalarının maaşlarını biz ödeyelim ki kulüplerimize destek olalım istiyoruz. 14 yabancı kuralını kulüplerle beraber aldık ama doğru bir uygulama bana göre… Ama biz o gün yola çıkarken hem takımlarımız güçlenecek; hem de yerli oyuncularımız yurt dışına gidecek diye düşündük. Böyle de oldu. Ama tek eksik altyapı… Bu altyapıyı düzeltemezsek her zaman tartışırız. Şu an için bu kararımız doğru gidiyor. Ama 2 sene sonra Kulüpler Birliği ile oturur karar alırız.

Tribünler geçen sezon boş kaldı. Tribünler nasıl dolacak?

Seyirci ortalamamız eski e-bilet çıkmadan önceki ortalamaya geldi. Futbol bir şov, bir tiyatro, bir oyun… Bunun kavgalarını yapmayı kesersek aileler gelmeye başlayacak. Bu ortama çocuklarınızı götürür müsünüz?

Kendi taraftarının saldırdığı taraftarın çocuğu bir daha maça gider mi? Futbol hepimizin. Başkanlar camialarını koruyacaklar ama kavga ortamıyla değil. Başarılı olanın elini sıktığımız gün bu sorunları çözeceğiz. Her takım maç kaybettiği zaman hakemler… Hakem kaç maçın sonucuna etki ediyor. Herkes hatayı kendisinde arasın. Biz mesajlarımızı birlik beraberlik için vermemiz gerekiyor. Bu sorumlulukta olmamız gerekiyor.

Fenerbahçe ve Beşiktaş Kulübü başkanlarının sözleri için ne düşünüyorsunuz?

Muz kabuğu ifadesi bir tuzaktır. Sizin ayağınızın kayması için kurulan bir tuzaktır. Futbolun içinde olan her başkanın ayağının altında bir muz kabuğu vardır. 15 senedir hep ayağımın altında var. Ama doğruları yaparak o kabukları çöpe atıyorum. Tuzağa gelmeyiz. Futboldaki her başkanın ayağında bu muz kabuğu vardır. 15 senede bugünlere geldim. Alışkınım. Bu demeçler futbolumuza zarar veriyor. Bu bir camiayı korumak da değildir. Fikret başkanımızın cezasını Disiplin Kurulumuz verdi. Futbol kurallarla yönetiliyor; TFF de bu kuralları uyguluyor. Anlık bir hareketle bu cezaları alacaksınız.

Devlet bakanlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Bizim çok büyük bir şansımız var. Sayın Cumhurbaşkanımız, Türk futbolunu çok seviyor. Bizim kendisinin karşısına bu sorunlarla değil; güzel projelerle çıkmamız lazım. Bugün Türk futbolu; Avrupa'nın 6. En büyük ekonomisi. Buralara kolay gelinmedi. Konuşarak olmaz. Birlik ve beraberlikle olur bu işler…

Cengiz Ünder harikalar yarattı. İnşallah Avrupa'da da başarılı olacak. Okay geliyor. Emre Mor güzel geliyor. Güzel günler olacak ama muhakkak zorluklar da olacak. Bunu hep beraber aşmamız gerekiyor.

Yapılan transferler çok güzel bir şey. Her kulübümüzün getirdiği önemli oyuncu; Avrupa medyasında da çıkıyor. Yayıncı kurulumuz Süper Lig maçlarını birçok ülkede verecekler. Fransa'da verecekler. Bunlar çok önemli.

Geçen sezon da aynı şeyleri konuşuyorduk. Geçen sezon da takımlar harika transferler yapmıştı. Kurallar aynı, futbol aynı, seyirci aynı… Yeter ki güzelliği paylaşalım. Bir tane şampiyon çıkacak. Önemli olan çıkan şampiyonu tebrik etmek. Şampiyon olamadıysan ortalığı birbirine katmanın bir anlamı yok. Her sene bir takım olacak diye bir garanti mi var? Hak eden olacak. Her takım için geçerlidir bu… Oyuncu kalitesi arttığı için seyir keyfi muhakkak ki yükselecektir. Türk futboluna değer katılıyor.

Yeni sezonla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz?

ATV ve A Spor'a teşekkür ediyorum. Ziraat Türkiye Kupası'na katkılarından dolayı… Statü değişikliği yaşadık. Bence uygun oldu. Takımlarımız çok maç yapmaktan yakınıyorlardı. Biz bunun için statüyü değiştirdik. İnşallah hayırlısı olur. Konyaspor'u tebrik ediyorum. Spor Toto Teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Bize çok destek oluyorlar. Kendileriyle 35 milyon liralık bir sözleşme imzaladık. Altyapı liglerini ve BAL Ligleri'nin sponsoru oldular. Hep beraber bundan faydalanmamız lazım. 2024'e adayız. 10 şehir belirlenecek. Zorlanacağız seçerken. Bunların mücadelesini vereceğiz. Allah kısmet ederse 2018 Eylül'de bu adaylığı alacağız inşallah.

Yeni bir sezon rahmetli İlhan ağabeyin adını taşıyor. Spor dostluk, barış ve kardeşliktir diyoruz. Bunu hep birlikte uygularsak Türk futbolu kazanır. Tüm takımlara başarılar diliyorum. Tribünlerdeki taraftar sayısı her geçen gün artacaktır. Kulüplerin yapmak istedikleri organizasyona her türlü desteği veririz. Yeter ki seyirciyi çekelim.